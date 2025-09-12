De Toulouse à Palma de Majorque : Air Canada trace la première route européenne en A321XLR

Le A321XLR : un appareil révolutionnaire pour une nouvelle ère du voyage transatlantique

Air Canada dévoile l’arrivée de l’Airbus A321XLR dès l’été 2026. Toulouse–Montréal et Palma de Majorque–Montréal seront parmi les premières lignes européennes desservies par ce long-courrier de nouvelle génération.

Rédigé par Charlotte Loisy le Dimanche 14 Septembre 2025

Lu 206 fois