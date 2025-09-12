TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
De Toulouse à Palma de Majorque : Air Canada trace la première route européenne en A321XLR

Le A321XLR : un appareil révolutionnaire pour une nouvelle ère du voyage transatlantique


Air Canada dévoile l’arrivée de l’Airbus A321XLR dès l’été 2026. Toulouse–Montréal et Palma de Majorque–Montréal seront parmi les premières lignes européennes desservies par ce long-courrier de nouvelle génération.


Rédigé par Charlotte Loisy le Dimanche 14 Septembre 2025

L’été 2025 a marqué un tournant dans la stratégie internationale d’Air Canada. Le transporteur canadien a annoncé un renforcement significatif de son offre vers l’Amérique latine et les Caraïbes, notamment avec de nouvelles liaisons saisonnières Toronto–Montréal–Lima dès décembre 2025, ainsi que des vols vers les Bermudes.

Ces développements traduisent une volonté claire. Offrir aux voyageurs européens, et notamment français, un réseau plus fluide et des correspondances renforcées vers l’ensemble du continent américain.

Mais c’est l’annonce de septembre 2025 qui est au centre aujourd’hui de toutes les attentions : Air Canada introduira son tout nouvel Airbus A321XLR à partir de l’été 2026. Une nouveauté qui représente une étape majeure dans la modernisation de la flotte et l’extension de son réseau international.

Avec l’A321XLR, Air Canada ouvre une page nouvelle de son histoire. La compagnie sera l’une des premières en Amérique du Nord à exploiter ce monocouloir de longue portée, capable de relier directement l’Europe au Canada avec une empreinte environnementale réduite par rapport aux gros-porteurs traditionnels.

Air Canada met un tout nouvel appareil au service des voyageurs français

Pour les passagers français, l’arrivée de cet appareil est une excellente nouvelle. La liaison Toulouse–Montréal, déjà très populaire, sera opérée avec le nouvel Airbus dès l’été 2026. Elle reliera deux métropoles francophones dynamiques. Toulouse s’impose ainsi comme un point stratégique du réseau Air Canada en France, aux côtés de Paris et Lyon.

Parallèlement, Palma de Majorque–Montréal deviendra la première nouvelle liaison opérée par ce modèle, symbole d’une volonté d’explorer de nouvelles routes touristiques. Destination méditerranéenne prisée, Majorque bénéficiera de l’attractivité de Montréal et, par extension, du réseau nord-américain d’Air Canada. Enfin, le retour de la ligne Édimbourg–Montréal complète cette offensive européenne, confirmant l’ambition de la compagnie de renforcer ses liens avec le Vieux Continent.

À bord, les voyageurs découvriront une cabine entièrement repensée : 182 sièges au total, dont 14 en classe Signature avec fauteuils inclinables à 180°, offrant une expérience digne d’un gros-porteur. La classe économique n’est pas en reste avec 168 sièges dotés d’équipements modernes, garantissant un véritable confort sur des vols de plusieurs heures.

De nouvelles perspectives pour le tourisme

Au-delà des annonces purement aéronautiques, l’arrivée de l’A321XLR ouvre des perspectives stratégiques pour les voyageurs français. Cette dynamique s’inscrit dans une tendance de fond : diversifier l’offre transatlantique et proposer des destinations inédites. Pour les professionnels du tourisme, ces nouvelles liaisons représentent autant d’opportunités de packages combinant l’Europe et le Canada. Pour les voyageurs, elles offrent la possibilité de découvrir de nouveaux horizons.

Mark Galardo, vice-président général d’Air Canada, résume cette stratégie : « L’attente est presque terminée, alors que l’arrivée du révolutionnaire A321XLR d’Airbus marque la prochaine phase de la croissance internationale d’Air Canada. » Ce choix traduit bien la philosophie de la compagnie : allier innovation technologique, confort à bord et ouverture vers de nouveaux marchés.

Avec le déploiement progressif de l’A321XLR, Air Canada prévoit d’étendre encore son réseau vers l’Europe, en reliant à terme des villes comme Toronto, Ottawa ou Halifax à des destinations du Vieux Continent. De Toulouse à Palma de Majorque, en passant par Édimbourg, Air Canada confirme son ambition : renforcer sa présence en Europe tout en modernisant son offre transatlantique.

