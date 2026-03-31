Le PDG d’Air Canada, Michael Rousseau, quittera ses fonctions en 2026

Après près de vingt ans à la tête d’Air Canada, Michael Rousseau a annoncé sa retraite - Depositphotos.com @robert.buchel.fl1.li
Le Conseil d’administration d’Air Canada a annoncé le départ à la retraite de son président et chef de la direction, Michael Rousseau, prévu d’ici la fin du troisième trimestre 2026.
À la tête de la compagnie aérienne canadienne depuis plusieurs années, M. Rousseau continuera d’assurer ses fonctions et de siéger au Conseil jusqu’à sa retraite effective, assurant une transition progressive.
Sous sa direction, Air Canada a renforcé sa position de leader national et international, traversant avec succès plusieurs crises majeures, dont la crise financière de 2007-2008 et la pandémie de COVID-19, tout en menant des initiatives stratégiques telles que l’acquisition d’Aéroplan et le rétablissement de la solvabilité des régimes de retraite de l’entreprise.
"Nous sommes reconnaissants du leadership affirmé qu’il a apporté à l’entreprise, en guidant Air Canada à travers des périodes difficiles et en faisant progresser les priorités axées sur le client et le bien-être des employés", a déclaré Vagn Sørensen, président du Conseil d’administration.
À la tête de la compagnie aérienne canadienne depuis plusieurs années, M. Rousseau continuera d’assurer ses fonctions et de siéger au Conseil jusqu’à sa retraite effective, assurant une transition progressive.
Sous sa direction, Air Canada a renforcé sa position de leader national et international, traversant avec succès plusieurs crises majeures, dont la crise financière de 2007-2008 et la pandémie de COVID-19, tout en menant des initiatives stratégiques telles que l’acquisition d’Aéroplan et le rétablissement de la solvabilité des régimes de retraite de l’entreprise.
"Nous sommes reconnaissants du leadership affirmé qu’il a apporté à l’entreprise, en guidant Air Canada à travers des périodes difficiles et en faisant progresser les priorités axées sur le client et le bien-être des employés", a déclaré Vagn Sørensen, président du Conseil d’administration.
Une succession encadrée
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Le Conseil d’administration a déjà engagé un processus exhaustif pour désigner le prochain PDG.
Depuis plus de deux ans, un programme interne de perfectionnement des hauts dirigeants à haut potentiel est en place, et une recherche externe à l’échelle mondiale a été lancée en janvier 2026 pour identifier des candidats possédant les compétences et l’expérience nécessaires.
Parmi les critères retenus, la maîtrise du français, langue officielle du Canada, sera particulièrement prise en compte.
Les firmes de conseil Egon Zehnder et Korn Ferry accompagnent le Conseil dans cette démarche.
Depuis plus de deux ans, un programme interne de perfectionnement des hauts dirigeants à haut potentiel est en place, et une recherche externe à l’échelle mondiale a été lancée en janvier 2026 pour identifier des candidats possédant les compétences et l’expérience nécessaires.
Parmi les critères retenus, la maîtrise du français, langue officielle du Canada, sera particulièrement prise en compte.
Les firmes de conseil Egon Zehnder et Korn Ferry accompagnent le Conseil dans cette démarche.
Une controverse récente
Le départ de M. Rousseau intervient après une polémique médiatique liée à un message de condoléances diffusé quasi exclusivement en anglais, suite au décès de deux pilotes, dont un Québécois francophone, dans une collision à l’aéroport LaGuardia.
Cette vidéo a été critiquée par plusieurs élus et personnalités politiques, dont le Premier ministre du Canada, Mark Carney, qui a dénoncé un "manque de jugement et de compassion".
M. Rousseau avait reconnu ses difficultés à s’exprimer en français malgré des années d’efforts et présenté ses excuses publiques. Son départ a été perçu favorablement par certaines instances politiques québécoises, qui soulignent la nécessité d’un futur PDG capable de représenter pleinement les deux langues officielles du pays.
Michael Rousseau a affirmé son engagement à accompagner Air Canada pendant cette période de transition, afin de garantir une passation de pouvoir fluide et harmonieuse. La prochaine assemblée annuelle des actionnaires sera l’occasion de reconnaître l’ensemble de ses contributions à l’entreprise, marquées par un solide héritage financier et une vision stratégique durable.
Cette vidéo a été critiquée par plusieurs élus et personnalités politiques, dont le Premier ministre du Canada, Mark Carney, qui a dénoncé un "manque de jugement et de compassion".
M. Rousseau avait reconnu ses difficultés à s’exprimer en français malgré des années d’efforts et présenté ses excuses publiques. Son départ a été perçu favorablement par certaines instances politiques québécoises, qui soulignent la nécessité d’un futur PDG capable de représenter pleinement les deux langues officielles du pays.
Michael Rousseau a affirmé son engagement à accompagner Air Canada pendant cette période de transition, afin de garantir une passation de pouvoir fluide et harmonieuse. La prochaine assemblée annuelle des actionnaires sera l’occasion de reconnaître l’ensemble de ses contributions à l’entreprise, marquées par un solide héritage financier et une vision stratégique durable.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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