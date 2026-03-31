Le PDG d’Air Canada, Michael Rousseau, quittera ses fonctions en 2026

Le Conseil d’administration a déjà engagé un processus exhaustif pour désigner le prochain PDG.



Depuis plus de deux ans, un programme interne de perfectionnement des hauts dirigeants à haut potentiel est en place, et une recherche externe à l’échelle mondiale a été lancée en janvier 2026 pour identifier des candidats possédant les compétences et l’expérience nécessaires.



Parmi les critères retenus, la maîtrise du français, langue officielle du Canada, sera particulièrement prise en compte.



Les firmes de conseil Egon Zehnder et Korn Ferry accompagnent le Conseil dans cette démarche.

