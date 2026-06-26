Déconnexion, bien-être, découvertes : les nouvelles priorités des voyageurs français

Le Sud-Est de la France, l'Espagne, la Bretagne et l'Italie figurent parmi les destinations les plus envisagées par les Français en 2026 - Depositphotos.com, Jomnicha
Les Français restent attachés aux voyages.
D'après la dernière édition de l'Observatoire Lifestyle Trends d'American Express, 81% d'entre eux envisagent de partir d'ici la fin de l'année, dont 73% dès l'été 2026. Le Sud-Est de la France, l'Espagne, la Bretagne et l'Italie figurent parmi les destinations les plus citées.
Les moins de 35 ans affichent les intentions de départ les plus élevées, avec 92% prévoyant de voyager avant la fin de l'année.
L'étude met également en évidence une évolution des attentes. Pour 54% des répondants, le voyage idéal est avant tout synonyme de temps pour soi et de relaxation. La possibilité de déconnecter du quotidien (50%) et de se ressourcer mentalement et physiquement (49%) arrive également en tête des motivations.
La tranquillité d'esprit apparaît comme un élément central dans l'expérience touristique. Ainsi, 91% des Français estiment qu'une bonne préparation du voyage permet de partir plus sereinement, tandis que 88% accordent de l'importance au confort pendant leur séjour.
D'après la dernière édition de l'Observatoire Lifestyle Trends d'American Express, 81% d'entre eux envisagent de partir d'ici la fin de l'année, dont 73% dès l'été 2026. Le Sud-Est de la France, l'Espagne, la Bretagne et l'Italie figurent parmi les destinations les plus citées.
Les moins de 35 ans affichent les intentions de départ les plus élevées, avec 92% prévoyant de voyager avant la fin de l'année.
L'étude met également en évidence une évolution des attentes. Pour 54% des répondants, le voyage idéal est avant tout synonyme de temps pour soi et de relaxation. La possibilité de déconnecter du quotidien (50%) et de se ressourcer mentalement et physiquement (49%) arrive également en tête des motivations.
La tranquillité d'esprit apparaît comme un élément central dans l'expérience touristique. Ainsi, 91% des Français estiment qu'une bonne préparation du voyage permet de partir plus sereinement, tandis que 88% accordent de l'importance au confort pendant leur séjour.
La découverte reste au cœur de l'expérience touristique
Autres articles
-
Air France KLM - American Express : les grands voyageurs en colère ! [ABO]
-
IA : SAP Concur annonce le lancement de Joule
-
American Express : les déplacements pros, levier de performances ?
-
Amex : nouvelle version de la plateforme Meetings Insights
-
Emploi : Le tourisme de luxe retrouve sa dynamique et recrute !
Au-delà du repos, les voyageurs recherchent également des expériences enrichissantes.
La découverte de nouveaux paysages constitue le principal facteur rendant un séjour mémorable pour 60% des Français interrogés.
Viennent ensuite les visites culturelles et historiques (47%), la gastronomie locale (45%) et les rencontres humaines (39%).
L'étude souligne également l'importance d'un équilibre entre activités et moments de détente. Près de neuf Français sur dix (89%) jugent essentiel d'alterner les deux au cours d'un même voyage, tandis que 85% souhaitent multiplier les découvertes, qu'elles soient culturelles, gastronomiques ou humaines.
Chez les moins de 35 ans, cette quête d'expériences est encore plus marquée. La moitié d'entre eux associent leurs voyages à des expériences uniques, contre 39% pour l'ensemble des Français.
A lire aussi : Tourisme : après trois mois difficiles, un frémissement relance l'espoir pour l'été 2026 ?
La découverte de nouveaux paysages constitue le principal facteur rendant un séjour mémorable pour 60% des Français interrogés.
Viennent ensuite les visites culturelles et historiques (47%), la gastronomie locale (45%) et les rencontres humaines (39%).
L'étude souligne également l'importance d'un équilibre entre activités et moments de détente. Près de neuf Français sur dix (89%) jugent essentiel d'alterner les deux au cours d'un même voyage, tandis que 85% souhaitent multiplier les découvertes, qu'elles soient culturelles, gastronomiques ou humaines.
Chez les moins de 35 ans, cette quête d'expériences est encore plus marquée. La moitié d'entre eux associent leurs voyages à des expériences uniques, contre 39% pour l'ensemble des Français.
A lire aussi : Tourisme : après trois mois difficiles, un frémissement relance l'espoir pour l'été 2026 ?