Déconnexion, bien-être, découvertes : les nouvelles priorités des voyageurs français

Au-delà du repos, les voyageurs recherchent également desLa découverte deconstitue le principal facteur rendant un séjour mémorable pour 60% des Français interrogés.Viennent ensuite les(47%), la(45%) et(39%).L'étude souligne également l'importance d'un. Près de neuf Français sur dix (89%) jugent essentiel d'alterner les deux au cours d'un même voyage, tandis que 85% souhaitent, qu'elles soient culturelles, gastronomiques ou humaines.. La moitié d'entre eux associent leurs voyages à des expériences uniques, contre 39% pour l'ensemble des Français.