IA : SAP Concur annonce le lancement de Joule

SAP Concur a également annoncéGrâce à cette fonctionnalité, les dépenses effectuées avec une carte d'entreprise American Express seront automatiquement enregistrées et classées en temps réel dans Concur Expense. Cette fonction sera. L'employé recevra égalementde l'entreprise au moment de son achat.SAP Concur travaille également à, qui automatise la saisie des dépenses au moment de l'achat, afin que plus de clients Mastercard puissent en bénéficier.En parallèle, qui propose plus de 2 millions d'établissements dans 180 pays à des tarifs compétitifs, dans la nouvelle solution Concur Travel. Cette intégration permettra aux clients d'accéder à un large choix d'hôtels, ainsi que des programmes négociés et des tarifs préférentiels.Avec ses solutions Concur Travel et Concur Expense, SAP conserve sa place de leader du marché mondial des logiciels de gestion de voyages et de dépenses, avec 49,6 % de parts de marché en 2023Ces solutions de premier plan font partie de SAP Business Suite, le portefeuille complet des solutions intégrées de SAP qui combine l'ERP cloud central et ses applications métiers, optimisés par des données et de l' intelligence artificielle