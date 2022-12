Amex : nouvelle version de la plateforme Meetings Insights

American Express Meetings & Events lance la dernière version de Meetings Insights, une plateforme de veille stratégique.



Meetings Insights permet de visualiser l'ensemble des données relatives aux réunions de l’entreprise. "Les rapports sont organisés de manière intuitive, en cinq thèmes, de façon à ce que les utilisateurs puissent rapidement trouver les informations dont ils ont besoin : dépenses et économies, programme, fournisseur, voyages et réunions, et benchmarking" indique un communiqué de presse.



"La plateforme utilise également les informations agrégées des clients d'American Express Meetings & Events et les données du secteur pour identifier des tendances intéressantes et comparer les performances de l'entreprise à celles de ses concurrents ou d'entreprises au profil similaire."



Noelia Herranz, vice-présidente de la stratégie mondiale et du développement commercial d'American Express Meetings & Events, explique : " La nouvelle version de notre plateforme Meetings Insights favorise la réussite des clients en leur donnant une meilleure visibilité sur les évolutions de leur programme de réunions stratégiques.



Dotée d'un accès facile à des analyses approfondies et personnalisées, les clients peuvent prendre en toute confiance des décisions rapides, reposant sur des données fiables, qui maximisent les dépenses et le retour sur investissement de leurs programmes de réunions. "