American Express : "les réunions en présentiel retrouveront leur niveau pré-covid d'ici un à deux ans" « 2022 Global Meetings and Events Forecast »

Selon le baromètre « 2022 Global Meetings and Events Forecast » d'American Express Meetings & Events, les professionnels du secteur du MICE se veulent assez optimiste pour 2022. Toutefois des disparités subsistent selon les régions.

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 12 Novembre 2021





Cette enquête mondiale menée auprès des professionnels des réunions et des événements a révélé que deux tiers (67 %) d’entre eux constatent que les réunions en présentiel retrouveront leur niveau d'avant la pandémie d'ici un à deux ans.



Les réunions et événements en présentiel devraient augmenter en 2022 avec 81 % des événements devant comporter un élément en présentiel. Un autre indicateur de la croissance du secteur : 64 % des professionnels des réunions et événements mondiaux mentionnent une augmentation des budgets pour l'année prochaine.



Toutefois, le secteur ne s'attend pas à un retour au statu quo, et les professionnels ont plutôt l'intention de tirer les leçons de la pandémie pour améliorer la valeur, l'efficacité et la durabilité des futurs événements.



« Bien que nous soyons tous ravis de voir la demande de réunions et d'événements augmenter, nous savons que la reprise ne sera pas aisée et nous ne pourrons y parvenir en reproduisant ce que nous avons fait dans le passé », a déclaré Gerardo Tejado, Senior Vice Président et General Manager d'American Express Meetings and Events. « À horizon 2022, nous nous attendons à ce que l'optimisme, l'ingéniosité et l'innovation que nous avons observés dans le secteur au cours des deux dernières années conduisent à une nouvelle ère de stratégies M&E réfléchies, axées sur la technologie et la responsabilité sociétale », a ajouté Gerardo Tejado.

Dans ce contexte, les formats de réunion hybrides "continueront de gagner en popularité, car ils permettent d'atteindre un public plus large, de créer un plan d'urgence virtuel intégré et d'augmenter le retour sur investissement. Un nombre accru de participants est attendu pour tous les types et formats d'événements."



Autre enseignement : la question environnementale sera une priorité pour la plupart des organisateurs d’évènements en 2022 : 83 % des personnes interrogées ont déclaré que leur organisation tenait compte de la durabilité lors de la planification des réunions et des événements. Les pratiques de durabilité les plus citées par les répondants sont la réduction de l'utilisation du papier, l'application de mesures d'économie d'énergie ainsi que la réduction des déchets pour leurs réunions de 2022.

Les prévisions par région Amérique du Nord

Les professionnels des réunions et événements en Amérique du Nord font preuve d’un grand optimisme quant à une reprise en 2022. Au moment de l'enquête, 74 % des personnes interrogées ont classé le niveau d'optimisme à 8 ou plus, sur une échelle de 1 à 10. L’Amérique du Nord est en tête pour la reprise des réunions et événements en présentiel avec 31 % des professionnels du secteur l'ayant déjà réalisé en juin/juillet 2021. Et à ce moment-là, ils étaient les plus susceptibles d'avoir des événements en présentiel prévus pour 2022 (54 %).



Europe

Les professionnels des réunions et événements en Europe font preuve d'un optimisme prudent pour 2022 - 59 % d'entre eux ont un niveau d'optimisme de 8 ou plus sur une échelle de 1 à 10, soit le plus faible des quatre régions. Cependant, 48 % des événements européens en 2022 devraient être organisés uniquement en présentiel, soit la deuxième région où il y aura plus d’évènements en présentiel après l'Amérique du Nord. Bien que les personnes interrogées prévoient une reprise plus lente que dans les autres régions, 86 % sont convaincues que le nombre de participants pour les évènements en présentiel retrouvera son niveau d'avant la pandémie d'ici cinq ans.



Amérique centrale et du Sud

Les professionnels des réunions et événements d'Amérique centrale et du Sud sont les plus optimistes quant aux perspectives du secteur pour 2022, 87% d'entre eux ayant évalué leur niveau d'optimisme à 8 ou plus sur une échelle de 1 à 10, tandis que 82 % estiment que leurs options de carrière sont bonnes à excellentes. La projection de la région concernant les éléments en présentiel des réunions et événements est cependant légèrement inférieure aux autres régions, à 76 %. Malgré cela, 81 % des personnes interrogées s'attendent à ce que le nombre de participants en présentiel revienne aux niveaux d’avant la pandémie dans un à deux ans, c’est le taux le plus élevé de toutes les régions interrogées.



Asie-Pacifique

Les professionnels des réunions et événements de la région Asie-Pacifique sont plutôt positifs quant à la santé du secteur en 2022. Près des deux tiers (64%) ont déclaré qu'ils classeraient leur niveau d'optimisme à 8 ou plus sur une échelle de 1 à 10, et 58 % estiment que leurs options de carrière sont bonnes à excellentes. Ils s'attendent à ce que 81 % des événements organisés dans la région en 2022 comportent un volet présentiel. Et 62 % des personnes interrogées dans la région s'attendent à ce que le nombre de participants en personne retrouve son niveau d’avant la pandémie d'ici un à deux ans.

Méthodologie

Les prévisions pour 2022 sont basées sur une enquête menée auprès de 500 professionnels des réunions et des événements et sur des entretiens avec des experts du secteur. L'enquête et les entretiens ont eu lieu durant les mois de juin et de juillet 2021. Les personnes interrogées représentent des entreprises, des associations, des acheteurs et des fournisseurs issus de 37 pays. Le résultat est représentatif d’un point de vue global et statistique de ce à quoi il faut s’attendre dans le secteur des réunions et des événements en 2022.

Le rapport complet « 2022 Global Meetings and Events Forecast » est disponible ici.

