American Express ajoute les notes de frais dans son application

Ils voyageurs peuvent désormais utiliser l'application Amex GBT Mobile, si leur employeur utilise Neo, pour saisir et déclarer leurs frais pendant leurs déplacements.



Les voyageurs peuvent même finaliser et soumettre leurs notes de frais avant leur retour au bureau, ce qui leur permettra de gagner du temps, d'augmenter leur productivité et de se faire rembourser plus rapidement.



L'application utilise le machine learning fondé sur la capacité de reconnaissance optique de caractères (OCR) pour numériser les photos des reçus, cela permet de compléter les notes de frais et les relier automatiquement au voyage en cours.