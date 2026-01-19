Croisières Secrètes : quand la croisière devient un outil d’événementiel premium

Paquebots, yachts, voiliers, péniches... Croisières Secrètes adapte le support au projet Depositphotos
Créée en janvier 2025, Croisières Secrètes formalise aujourd’hui sa prise de parole auprès des professionnels du tourisme. À l’origine du projet, Anne-Catherine Lapilus, revendique un positionnement clair : "La croisière n’est pas le produit final. C’est le support.”
L’idée de Croisières Secrètes émerge dès 2019–2020, à la faveur de demandes atypiques que doit traiter celle qui a fait ses gammes dans le sur-mesure haut de gamme en agence de voyages : mariages, galas, événements d’entreprise ou rencontres professionnelles complexes. Un constat s’impose alors : plus les prestataires se multiplient, plus les coûts, les risques et la charge organisationnelle augmentent.
“Un événement classique, c’est un lieu, des prestataires techniques, la restauration, la sécurité, l’hébergement, les transferts… À bord d’un navire, tout est déjà intégré”, résume la fondatrice. Cadre fermé, logistique internalisée, sécurité renforcée, standing homogène : la croisière permet de réduire drastiquement les coûts, tout en garantissant un haut niveau de prestation et une confidentialité difficile à obtenir à terre.

Anne-Catherine Lapilus a exercé comme agent de voyages avant de lancer Croisières Secrètes @Croisières Secrètes
Croisières Secrètes cible des projets où la maîtrise du cadre est essentielle : lancements de produits sensibles, conventions clients, réunions stratégiques ou célébrations privées haut de gamme. “À bord, il n’y a pas d’intrusion possible. Pour accéder au navire, il faut être passager”, souligne Anne-Catherine Lapilus.
Une fois les temps de travail achevés, tout s’enchaîne naturellement : restaurant gastronomique, spectacle, moments informels… sans transferts ni logistique supplémentaire. “Le client peut se concentrer uniquement sur son objectif. Tout le reste est maîtrisé.”
Paquebots, yachts, voiliers, péniches : Croisières Secrètes adapte le support au projet. De quelques participants à plusieurs centaines, sur une mini-croisière, un affrètement partiel ou complet, voire sur des repositionnements de navires, souvent plus attractifs en termes de coûts.
“J’ai pris une année entière pour visiter les bateaux, comprendre les contraintes des armateurs, leurs capacités, leurs limites, et savoir avec qui je pouvais réellement travailler”, explique la fondatrice.
Un cadre légal structurant, une liberté totale
L’approche repose sur une lecture fine des modèles des croisiéristes : nombre de cabines mobilisables, privatisation des espaces, personnalisation de la durée ou de l’itinéraire.
Pour sécuriser son activité, Croisières Secrètes s’appuie sur le Collectif M Way, qui porte l’immatriculation Atout France et les garanties financières. Un choix assumé. “J’avais besoin d’un cadre légal solide, mais aussi d’un réseau. My Way permet de travailler librement, tout en étant parfaitement structuré”, précise la fondatrice.
Cette organisation renforce la crédibilité de la marque auprès des partenaires comme des clients, tout en laissant une autonomie complète dans le choix des produits et des configurations.
