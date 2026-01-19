Croisières Secrètes : quand la croisière devient un outil d’événementiel premium

Croisières Secrètes cible des projets où la maîtrise du cadre est essentielle : lancements de produits sensibles, conventions clients, réunions stratégiques ou célébrations privées haut de gamme. “ À bord, il n’y a pas d’intrusion possible. Pour accéder au navire, il faut être passager” , souligne Anne-Catherine Lapilus.



Une fois les temps de travail achevés, tout s’enchaîne naturellement : restaurant gastronomique, spectacle, moments informels… sans transferts ni logistique supplémentaire. “Le client peut se concentrer uniquement sur son objectif. Tout le reste est maîtrisé.”



Paquebots, yachts, voiliers, péniches : Croisières Secrètes adapte le support au projet. De quelques participants à plusieurs centaines, sur une mini-croisière, un affrètement partiel ou complet, voire sur des repositionnements de navires, souvent plus attractifs en termes de coûts.



“J’ai pris une année entière pour visiter les bateaux, comprendre les contraintes des armateurs, leurs capacités, leurs limites, et savoir avec qui je pouvais réellement travailler” , explique la fondatrice.