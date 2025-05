Facturation électronique : tous les points clés pour anticiper la réforme [ABO]

La réforme s’appliquera en deux temps :



À partir du 1er septembre 2026 :



Obligation de recevoir des factures électroniques pour toutes les entreprises,



Obligation d’émettre pour les grandes entreprises et les ETI.



À partir du 1er septembre 2027 :



Obligation généralisée d’émettre et de recevoir des factures électroniques dans le cadre des transactions B2B nationales.



« À partir de septembre 2026, toutes les entreprises seront concernées, ne serait-ce que par la réception de factures électroniques. Or, dans notre secteur, de grands fournisseurs comme les compagnies ferroviaires ou aériennes seront déjà dans l’obligation d’émettre à cette date » , souligne le représentant des EDV.