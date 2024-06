Facture électronique : quels sont les impacts de la réforme ?🔑

« Ce sont deux domaines sur lesquels on a beaucoup de fournisseurs, des factures qui vont souvent directement de l'hôtelier vers le client. Les moyens de paiement aujourd'hui utilisés sont moins centralisés. Il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre pour répondre à ces nouveaux process. »

« La prise en compte du tiers payant, la solution de carte logée ou non, tous ces éléments vont devoir être retravaillés au niveau des hôteliers. Ensuite, l'autre impact important va être l'accès à la data, ce qu'on appelle la traçabilité et la réconciliation. Souvent, l’une des problématiques est de transformer une facture papier en une information numérique. La logique de la facture électronique va devenir une donnée informatique, détaillée, granulaire, sur laquelle on va pouvoir travailler.»

« Cela va donner beaucoup plus de traçabilité et de transparence dans le modèle. Derrière, ce sera des économies pour les clients »,

« L'hôtelier aura la possibilité d’intégrer bien plus de données, qui vont permettre au client final d’avoir un reporting avec une vision ligne à ligne. On pourra comprendre sur chaque facture : Quel a été le prix de la chambre ? Quel a été le prix du petit-déjeuner ? Est-ce qu'il y a des services annexes qui ont été achetés ? etc… Idem sur la location courte durée.



Quels ont été les différents éléments, les options, les assurances prises en sus ? Cela permettra à l'acheteur derrière de se dire « OK, quelle est ma consommation ? » Cela va permettre une meilleure compréhension de la dépense. Au final, l’acheteur va pouvoir affiner son besoin et être plus performant sur un appel d’offres »,

« Avec la numérisation, je suis en capacité d'identifier l'utilisation de services qui n'étaient pas prévus, qui n'étaient pas autorisés et je vais pouvoir, faire des mesures de correction, revoir aussi peut-être mes relations avec certains partenaires pour m'assurer que j'ai vraiment une compliance plus élevée avec ma politique voyage »,

Si tous les domaines d’activité sont concernés par cette réforme de la facturation électronique,selon Pierre Mesnage, Managing Director Western Europe chez HRS Group , centrale de réservations d'hôtels :Pour autant, il est convaincude la réforme.affirme Pierre Mesnage.explique Pierre Mesnage.Ce détail permettra d’affiner les programmes pour en faire quelque chose de plusrenforcera fortement l'expérience utilisateur également lenote Pierre Mesnage.La précision de la data favorise également la transparence sur le prix et optimise les négociations. Enfin, en termes de RSE , la présence d’un maximum d'informations sur la facture permet d’affiner les calculs sur les impacts CO2 de la dépense hôtelière.De nombreux avantages qui en feront peut-être oublier la complexité de la réforme.