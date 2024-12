Voyages transfrontaliers : BT4Europe appelle à une simplification des démarches !

Pour relever ces défis, BT4Europe appelle à :1.pour des activités telles que les affaires : réunions, salons professionnels et événements de formation pour alléger la charge administrative des entreprises.2.: inclusion de professionnels temporaires plus larges activités, telles que les réunions avec les clients, les audits internes, les événements de l'industrie et le recrutement efforts.3.: Un système de formulaire A1 entièrement numérique pour les voyages dépassant 14 jours, garantir l’harmonisation dans tous les États membres.