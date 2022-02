Europe : 13 associations de voyages d’affaires créent BT4Europe

Réseau européen des associations de voyages d’affaires

"voix plus forte"

"BT4Europe va construire un pont entre ses associations membres et les décideurs politiques en Europe. La reprise des voyages d’affaires après la pandémie de COVID-19, les changements apportés aux voyages d’affaires pour les rendre plus durables et la promotion des processus digitaux au sein des voyages d’affaires, figurent en tête de ses priorités"

"afin de faciliter la prise en compte des demandes des gestionnaires de voyages d’affaires par les décideurs européens."

Treize associations de voyages d’affaires de différents pays d’Europe viennent de former le «» (BT4Europe).L'objectif est de donner uneaux travel managers et acheteurs en Europe.indique un communiqué de presse.Dans un premier temps, BT4Europe fournira un réseau à ses associations membres et une plate-forme d’échange