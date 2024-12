Et comme il est permis, même au plus grand, de croire au Père Noël, les invités de l’AFTM ont été invités à exprimer leurs souhaits d’évolutions qui profiteraient à l'ensemble des acteurs du marché.



« Travailler main dans la main avec les acheteurs et les travel managers pour que les solutions qu'on leur propose, puissent être développées et emporter une adhésion de plus en plus importante », répond Emilie Bresson, en lien avec l’innovation et la notion de service.



Christophe Jacquet fait le vœu que la transparence, sujet régulièrement abordé à l’AFTM, « soit alignée » avec les modèles économiques des TMC.



Une affirmation en lien avec le déploiement de NDC qui entrainera un changement de modèle économique. « NDC, c’est des années de travail, des années de développement, des coûts technos considérables. Aujourd'hui, j'entends encore des TMC dirent que cet accès sera gratuit. En tant que dirigeant d'entreprise, je sais une chose : quand on apporte de la valeur, il y a eu des coûts derrière que nous sommes obligés de redistribuer. J'aimerais que notre industrie soit honnête et joue cette carte de la transparence, de manière à ce que ce qui amène de la valeur soit facturé à son juste prix, sans ambiguïté. »



Le Père Noël a du pain sur la planche.