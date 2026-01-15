L'Ouzbékistan est la destination à l'honneur de l'IFTM 2026

Lors de l'IFTM 2026 qui se tiendra du 15 au 17 septembre 2026 au parc des expositions de la Porte de Versailles a Paris, l’Ouzbékistan sera le pays à l’honneur. La nouvelle a été officialisée lors d’une rencontre débat à l'ambassade de l’Ouzbékistan à Paris, ce 15 janvier 2026.
Cette mise en lumière de ce pays d’Asie centrale intervient alors que sa fréquentation touristique progresse considérablement depuis quelques années.
En 2014, l'Ouzbékistan recevait seulement 1,8 million de touristes internationaux. En 2019, ils étaient déjà 6,7 millions et, malgré la pandémie de coronavirus, l’Ouzbékistan s’est rapidement relevé : en 2024, il a accueilli plus de 10 millions de touristes étrangers, un record historique.
Cette dynamique s’est poursuivie en 2025, avec plus de 11,7 millions d’arrivées, notamment 29558 Français, soit 26 % de plus qu’en 2024. Cette République anciennement membre de l'Union soviétique, compte faire encore bien mieux à l’horizon 2030.
Cette mise en lumière de ce pays d’Asie centrale intervient alors que sa fréquentation touristique progresse considérablement depuis quelques années.
En 2014, l'Ouzbékistan recevait seulement 1,8 million de touristes internationaux. En 2019, ils étaient déjà 6,7 millions et, malgré la pandémie de coronavirus, l’Ouzbékistan s’est rapidement relevé : en 2024, il a accueilli plus de 10 millions de touristes étrangers, un record historique.
Cette dynamique s’est poursuivie en 2025, avec plus de 11,7 millions d’arrivées, notamment 29558 Français, soit 26 % de plus qu’en 2024. Cette République anciennement membre de l'Union soviétique, compte faire encore bien mieux à l’horizon 2030.
Ouzbékistan : joyau de la route de la soie
Autres articles
-
En Ouzbékistan, les fêtes de fin d'année, "un héritage des traditions de l’Asie centrale et de l’époque soviétique"
-
Visa, passeport : tout savoir sur les formalités qui changent en 2025 !
-
L’Ouzbékistan remplacera-t-il l’Iran dans le cœur des Français ?
-
Ouzbékistan: Suppression du visa pour les citoyens français
-
Ouzbekistan : la plateforme e-visa ne fonctionne pas
« Véritable joyau de la route de la soie, l’Ouzbékistan incarne à la fois l’histoire, la culture et l’ouverture vers de nouveaux horizons », a souligné Filippo Réan, directeur général de RX France, société organisatrice de l’IFTM.
« L’IFTM est là pour accélérer davantage les performances touristiques de ce pays en mettant encore plus de lumière sur tout ce que peut apporter cet incroyable pays », a-t-il ajouté.
Dans la foulée, Samuel Tatoyan, directeur commercial de RPTA (Représentation promotion du Transport aérien) pour Uzbekistan Airways et Solveig Placier, responsable de la Société des amis d’Intermèdes -et conférencière chargée d’accompagner les groupes de ce voyagiste en Ouzbékistan- sont longuement intervenus pour vanter les atouts de ce pays, au carrefour des cultures et des civilisations de l’ancestrale « route de la soie ».
« L’IFTM est là pour accélérer davantage les performances touristiques de ce pays en mettant encore plus de lumière sur tout ce que peut apporter cet incroyable pays », a-t-il ajouté.
Dans la foulée, Samuel Tatoyan, directeur commercial de RPTA (Représentation promotion du Transport aérien) pour Uzbekistan Airways et Solveig Placier, responsable de la Société des amis d’Intermèdes -et conférencière chargée d’accompagner les groupes de ce voyagiste en Ouzbékistan- sont longuement intervenus pour vanter les atouts de ce pays, au carrefour des cultures et des civilisations de l’ancestrale « route de la soie ».
Les principaux spots touristiques sont Khiva, Boukhara et Samarcande
Si, outre la capitale, Tachkent, les principaux « spots » touristiques sont Khiva, Boukhara et Samarcande, trois villes légendaires de la « route de la soie », ce pays abrite bien d’autres merveilles, à commencer par la luxuriante vallée agricole et artisanale de Ferghana, ou encore les Monts Fian shan propices pour de belles randonnées.
S’y ajoutent une gastronomie métissée et un artisanat raffiné qui reflètent les multiples influences culturelles et ethniques qui ont façonné ce pays d’aujourd'hui 38 millions d’habitants.
La compagnie aérienne ouzbèke assure du 1er avril au 30 octobre deux vols directs au départ de Paris et un seul l’hiver, la demande étant moindre.
Par ailleurs, depuis quelques années, la France et l’Ouzbékistan développent de solides partenariats dans les domaines de la culture, du tourisme. La France est aussi l’un des partenaires européens clés du pays en matière d’investissement, en particulier pour la modernisation des infrastructures touristiques.
TourMaG consacrera prochainement un dossier à l’Ouzbékistan dans le cadre de sa série "Destinations singulières" entamées avec l’Ouganda.
S’y ajoutent une gastronomie métissée et un artisanat raffiné qui reflètent les multiples influences culturelles et ethniques qui ont façonné ce pays d’aujourd'hui 38 millions d’habitants.
La compagnie aérienne ouzbèke assure du 1er avril au 30 octobre deux vols directs au départ de Paris et un seul l’hiver, la demande étant moindre.
Par ailleurs, depuis quelques années, la France et l’Ouzbékistan développent de solides partenariats dans les domaines de la culture, du tourisme. La France est aussi l’un des partenaires européens clés du pays en matière d’investissement, en particulier pour la modernisation des infrastructures touristiques.
TourMaG consacrera prochainement un dossier à l’Ouzbékistan dans le cadre de sa série "Destinations singulières" entamées avec l’Ouganda.