HomeExchange ouvre son... agence de voyages !

Il existe un réel décalage entre le besoin des Français·e·s à s’accorder des vacances pour déconnecter du quotidien, et le coût trop élevé qui les empêche de s’offrir ces moments si précieux.



Les vacances doivent être accessibles à tous et à toutes et il est primordial de mettre à disposition de tout un·e chacun·e une solution pérenne pour voyager en toute sérénité sans que cela représente un sacrifice,

" a commenté Charles-Édouard Girard, cofondateur de HomeExchange.Et pour prendre la parole et démonter que son entreprise est la plus à même d'offrir cette bouffée d'oxygène au plus grand nombre, alors que dans le même temps, les élus ont décidé de réguler Airbnb,il sera possible de participer aux ateliers de sensibilisation au "mieux voyager", à des quizz, assister à des conférences de personnalités du voyage, suivre l'enregistrement d'un podcast et échanger avec la communauté de HomeExchange.