HomeExchange vise les 200 000 membres fin 2024 🔑

"L'échange de maisons est appelé à croître et à durer"

"communautés"

"Nous avons 90 % du marché"

(soit deux fois plus qu'en 2019) sur la plateforme HomeExchange qui a vu arriverCette adhésion au coût modique (160 €, la première année) permet de faire autant d'échanges que souhaité au cours d'une année.L'inflation qui grignote le pouvoir d'achat a, logiquement, été un puissant incitateur à échanger son logement. Selon HomeExchange, l'échange permet en effetCependant, si la volonté de faire des économies est la première motivation (pour 44 % des membres), elle n'est pas la seule. Cela fait des années que, dopant la croissance de HomeExchange.Selon le sondage réalisé auprès de ses membres, la possibilité de voyager de manière plus authentique motive 39 % entre eux, suivie par l'opportunité de voyager plus longtemps et/ou plus souvent ( 33 %)., assure d'ailleurs Charles-Edouard Girard fier d'être, avec son compère Emmanuel Arnaud, à l'origine de cette aventure française, alors que Airbnb qui met en relation des particuliers désireux de louer temporairement leurs biens à d'autres particuliers, est une multinationale américaine fondée en 2008 par Brian Chesky, Joe Gebbia et Nathan Blecharczy.Malgré son nom a consonnance très anglosaxonne, l'aventure a commencé en 2011 en France lorsque Charles-Edouard Girard et Emmanuel Arnaud ont lancé leur première entreprise,Dans la foulée, ils ont fait l'acquisition d'autres plateformes d'échange de maisons : Trampolinn, Itamos, HomeForHome, Knok, Echange de Maison puis, en 2017, de HomeExchange.com, leur premier concurrent américain. Le nom de ce dernier a ensuite été repris comme marque phare réunissant l'ensemble desAujourd'hui, la plateforme siège à Paris mais aussi à Cambrige (Massachussets) et compte 130 collaborateurs. Au cours des quatre dernières années, Emmanuel Arnaud et Charles-Edouard Girardpour financer leur développement. Fin 2021, HomeExchange a aussi lancé une nouvelle offre, HomeExchange Collection , pour des voyageurs soucieux d'échanger leurs maisons d'exception.Quant aux concurrents -Swichome, Homelink et Third Home-, ils ont largement été distancés., se réjouit Charles-Edouard Girard.