HomeExchange lance WelcomeClub, la location entre particuliers sur invitation !

"Notre vocation est de rapidement couvrir les 100 pays où nous sommes déjà présents avec HomeExchange

Les appartements et maisons mis en location sur WelcomeClub ont une âme. Nous souhaitons que les locataires se sentent comme chez eux. Plus que des logements, ce sont des lieux de vie baignés de charme : dans les placards, des bols à prénom, des jeux de société et assez d’assiettes pour inviter les voisins. Exit les logements froids, vides et standardisés !



Aussi, nous souhaitons créer une relation de confiance entre les gens et pensons que l’adhésion peut inciter aux bons comportements,

"Face à une offre grandissante où se mêlent dérives de la part de professionnels de la location et avis qui ne suffisent plus à garantir la fiabilité des logements, il est devenu difficile de s’y retrouver pour les hôte·sses et les vacancier.ères.



Avec le WelcomeClub, le groupe Tukazza, qui regroupe HomeExchange et maintenant WelcomeClub amène son expertise en matière de création de communauté.



Le sens de la convivialité, qui a fait le succès de HomeExchange, y sera tout aussi bien cultivé afin de remettre du lien humain dans la location entre particulier·ères.",

ambitionne d'atteindre un inventaire de 2 500 maisons et appartements disponibles d’ici fin 2023.", ajoute Emmanuel Arnaud." précise Sarah Kmieciak, directrice de WelcomeClub, dans le communiqué.conclut Emmanuel Arnaud