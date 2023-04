HomeExchange mesure l’empreinte carbone de ses membres pour la réduire

Cette étude s’inscrit dans le cadre de la stratégie climat de HomeExchange, initiée depuis 2019.



Ces résultats lui confirment l’importance d’agir aussi sur d’autres facteurs que l’hébergement durable pour réduire l’empreinte carbone des voyages. L’entreprise veut initier un certain nombre d’actions pour réduire ses propres émissions et celles de ses membres de -4% à -6% par an à horizon 2030.



Par exemple, le transport, représentant jusqu’à 70% des émissions carbone, peut avoir un impact minimisé par des incitations. HomeExchange a prévu de bonifier l’attribution de « Guest Points » pour des déplacements réalisés en transport en commun, comme le train.



« Nous sommes convaincu·e·s que le tourisme doit se réinventer et nous pensons que notre entreprise a un rôle crucial à jouer en proposant une solution d’hébergement viable, désirable, plus circulaire et plus humaine », analyse Charles-Edouard Girard, cofondateur de HomeExchange.