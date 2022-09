La plateforme d’hébergement collaboratif HomeExchange obtient le label B Corp

La plateforme HomeExchange, spécialiste de l'échange de maisons, vient d'obtenir le label international B Corp.



" Cette démarche de certification, démarrée il y a deux ans, démontre que l’entreprise est à la hauteur des standards élevés de performance sociale et environnementale avérée, de responsabilité et de transparence ", indique le Groupe dans un communiqué.



Lancé par l’ONG B Lab, B Corp (Benefit Corporation) évalue l'impact sociétal et environnemental des entreprises afin de leur attribuer un score et d'identifier des axes d'amélioration pour aller toujours plus loin dans la démarche.



L'évaluation prend en compte 5 piliers : l'environnement, les employés, la gouvernance, les clients et la communauté.



Le label regroupe aujourd'hui plus de 5 000 entreprises dans plus de 80 pays, dont 25 dans le secteur de l’hébergement, ce qui fait de HomeExchange la première plateforme française d’hébergement collaboratif à obtenir la certification, avec une note de 90,2 points.



En comparaison, la moyenne générale des startups du French Tech 120 (dont la promotion 2020 accueillait HomeExchange) est de 88,6 points.