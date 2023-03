Echanges de maisons : les membres de My Weekend for You rejoignent HomeExchange

Cependant, la crise de Covid-19 a soudainement mis un coup d’arrêt aux activités du site, qui a enregistré, depuis sa création, plus d’un millier de week-ends échangés.



L’équipe de My Weekend for You s’est tournée vers la plateforme HomeExchange pour que cette dernière accueille sa communauté, afin de lui proposer une solution alternative de vacances conviviale.



« Ce rapprochement est une opportunité pour nos membres de bénéficier d'un accès privilégié à la plateforme HomeExchange », explique Benoit Fahy, CEO et co-fondateur de My Weekend for You.



« Cela nous permet de prolonger ce bel esprit de partage qui unit nos membres auprès d’une communauté solide et par la même occasion, une belle réussite entrepreneuriale française ».



Charles-Edouard Girard, cofondateur de la plateforme HomeExchange, commente ce rapprochement : « Nous sommes fiers et impatients d’accueillir les membres de My Weekend for You au sein de la communauté HomeExchange. L’objectif est de leur offrir la possibilité de découvrir de nouveaux horizons, grâce à notre large réseau de plus de 110 000 membres présents dans plus de 130 pays ».