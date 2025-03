Marketing, produits : HomeExchange annonce deux nominations

"Je suis une grande convaincue : au-delà de permettre un voyage plus authentique et durable, être accueillie chez des inconnu.e.s sans contrepartie financière nous reconnecte les uns aux autres et participe à un monde meilleur. La croissance à deux chiffres de notre communauté depuis 3 ans nous rapproche chaque jour de notre ambition : faire de l'échange de maisons une norme et non plus une exception! Le fait de partager ces valeurs fortes en interne crée une énergie collaborative assez unique, je suis donc très heureuse de relever ce nouveau challenge."

De son côté, Aurore Saint-Maurice, a été nommée Chief Marketing Officer.Diplômée d’un Master en management de Kedge Business School à Marseille, après des classes préparatoires HEC à Grenoble, Aurore Saint-Maurice bénéficie de 14 années d’expérience en marketing.Elle débute sa carrière chez Chanel Parfums Beauté, où elle occupe successivement différents postes liés au marketing. Attirée par des structures plus entrepreneuriales, elle rejoint Sushi Shop pour créer le département CRM et Service Client. Aurore Saint-Maurice poursuit son parcours chez Voyage Privé en tant que Directrice CRM avant de rejoindre HomeExchange il y a deux ans et demi.Aujourd’hui nommée Chief Marketing Officer (CMO), elle a pour objectif de faire grandir la communauté de membres. Pour y parvenir, elle pilote 3 axes stratégiques : ouvrir de nouveaux canaux d’acquisition et explorer de nouveaux marchés, accompagner les utilisateur·trices dans leurs parcours.a expliqué Aurore Saint-Maurice