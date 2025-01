My Marais Paris : un nouveau site dédié au célèbre quartier parisien

Le Marais est une destination à part entière dont l’offre est diluée dans des plateformes web promouvant l’ensemble de Paris et même au de-là. Pourtant, rares sont les quartiers parisiens bénéficiant d’une marque aussi forte et composée d’éléments identitaires aussi originaux et variés, tant pour les clientèles LGBTQI+ que celles s’intéressant à l’histoire, à l’art contemporain, aux dernières tendances du shopping, aux cultures juives, au night-clubbing…



Ces éléments méritaient d’être mis en lumière dans une logique de destination à part entière et donc de marketing territorial. Avec My Marais Paris, j’entends centraliser l’information, inspirer et accompagner les visiteurs pour des séjours parfaits dans ce quartier dont je me suis pris de passion

Si de nombreux acteurs du web mettent déjà en avant une partie de l’offre touristique et de l’actualité du Marais, un nouveau site web a décidé d'y dédier l'intégralité de son contenu. My Marais Paris a été lancé le 24 janvier dernier par Philippe Mugnier-Été, spécialiste du marketing touristique et territorial.Habitant et passionné du Marais depuis plus de 20 ans, il souhaite apporter son expertise et sa vision stratégique des attentes des voyageurs internationaux à travers ce projet.", résume-t-il dans un communiqué.