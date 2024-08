FCM Travel partage ses conseils pour protéger ses données en voyage Un risque accru en déplacement

Voyageurs d'affaires, comment protéger vos données lors d’un déplacement ? Les conseils de Baris Aksoy, chef de la protection de la vie privée pour EMEA de FCM Travel.



Rédigé par Caroline Lelievre le Mardi 20 Août 2024

« Ces dernières années, le volume de données personnelles partagé pour diverses activités a augmenté de façon exponentielle. En faisant des achats en ligne, en commandant de la nourriture, en téléchargeant des applications mobiles, en jouant à des jeux en ligne ou en navigant simplement sur le Web, les voyageurs mettent leurs données personnelles en danger.



Dans un monde où ces informations ont une grande valeur, il est essentiel de les sécuriser, en particulier lors de voyages » , a déclaré Baris Aksoy, chef de la protection de la vie privée pour EMEA de



Voici quelques mesures simples et efficaces recommandées par FCM pour renforcer la protection des données :

FCM : sécuriser les appareils et les comptes Avant d'embarquer pour un voyage, il est essentiel de s'assurer que tous les appareils, y compris les smartphones, les ordinateurs portables et les tablettes, sont correctement sécurisés. Les utilisateurs peuvent empêcher tout accès non autorisé en configurant des mots de passe complexes, des codes PIN ou, mieux encore, en utilisant des méthodes d'authentification biométrique.



Il est conseillé d'utiliser un mot de passe unique pour chaque compte. Ainsi, si l'un d'entre eux est compromis, les autres seront moins susceptibles d'être affectés, ce qui limitera l'impact d'une violation de données. Dans la mesure du possible, la méthode d'authentification biométrique peut également empêcher le vol de mot de passe. Ces mots de passe doivent bien évidement rester privés et être changés régulièrement.



Il est également important d'activer les fonctionnalités de chiffrement de chaque appareil et d'utiliser des applications de messagerie chiffrées pour protéger les données des regards indiscrets.



Utiliser des réseaux sécurisés éviter de se connecter à des réseaux Wi-Fi publics, tels que ceux des aéroports, des cafés et des hôtels, en particulier lorsqu'ils effectuent des activités bancaires, comme la vérification des soldes de leurs comptes, des transferts ou des saisies d'informations financières sensibles.



A la place, FCM recommande d'utiliser un réseau sécurisé et fiable, comme une connexion de données mobiles personnelle ou un de s'assurer que les sites Web utilisés à des fins bancaires ou de paiement utilisent un cryptage HTTPS, indiqué par une icône de cadenas et https:// dans l'URL (Uniform Resource Locator).



Enfin, il est important de toujours se déconnecter d'une session lorsqu'elle n'est pas utilisée pour éviter tout détournement de session et de ne fournir des mots de passe et des codes PIN qu'à des sites de confiance.

FCM conseille aux voyageurs d'A la place, FCM recommande d'utiliser un réseau sécurisé et fiable, comme une connexion de données mobiles personnelle ou un réseau privé virtuel (VPN). Il est également essentielEnfin, il est important deet de ne

Utiliser ses données en voyage : être prudent sur les réseaux sociaux être discrets sur les réseaux sociaux pendant leurs déplacements et les encourage à limiter le partage d'informations en temps réel sur leur localisation et leur itinéraire ainsi qu'à vérifier leurs paramètres de confidentialité pour contrôler l'accès à leurs publications.



En effet, ces informations pourraient être utilisées pour cibler les voyageurs à des fins de vol ou de surveillance. FCM suggère ainsi aux voyageurs de patienter jusqu'à leur retour pour partager leur expérience de voyage afin de minimiser les risques.



Pour utiliser les médias sociaux en toute sécurité, les voyageurs peuvent vérifier leurs paramètres de confidentialité pour s'assurer que les profils soient bien privés. Il est ainsi facile de contrôler directement qui a accès aux publications et de s'assurer qu'aucun inconnu ne peut voir leur contenu.



Il est également important de rappeler que les stories Instagram et Snapchat ne disparaissent pas au terme des 24h lors desquelles elles sont visibles sur l'application. Même lorsque les paramètres de confidentialité sont activés, les photos contiennent des métadonnées recherchées par les criminels. Celles-ci peuvent par exemple contenir des informations de localisation, indiquant que le bureau, la chambre d'hôtel ou le domicile du voyageur sont vacants.

Désactiver la connectivité Bluetooth et la connexion Wi-Fi automatique La connexion Wi-Fi automatique et la connectivité Bluetooth des appareils peuvent représenter un risque pour la sécurité des données. Lorsqu'elles sont activées, une personne mal intentionnée peut se connecter sans effort à un appareil et potentiellement le pirater, il est donc sage de les garder désactivés autant que possible.



La protection des données est un processus continu qui nécessite une attention régulière. En adoptant ces bonnes pratiques, les voyageurs d'affaires peuvent significativement améliorer la sécurité de leurs informations personnelles, même lors de déplacements à l'étranger.





Lire aussi : FCM France : "retrouver notre place légitime..." 🔑

