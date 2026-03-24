Enfin, les acteurs du tourisme doivent accepter que la communication de crise n’est plus une activité ponctuelle, mais une compétence permanente.La rapidité de circulation de l’information, l’intensité des réactions sur les réseaux sociaux et la volatilité des décisions de réservation imposent une organisation spécifique :Dans ce cadre, la communication est devenu un outil stratégique de résilience sectorielle.Inciter à voyager dans un monde instable ne signifie pas promettre une illusion d’insouciance. Il s’agit deLe tourisme a toujours été un vecteur de liens entre les sociétés. Dans un contexte international fragmenté, cette fonction prend une valeur particulière.Les entreprises qui sauront communiquer avec justesse, humilité et vision, contribueront à préserver leur activité, et à maintenir cette circulation essentielle des regards et des cultures.