TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Tendances voyages 2025-2026 : montée en gamme pour les séjours et last minute pour les vols !

Les tendances 2026 décryptées par la Bourse des Vols et la Bourse des Voyages


Bourse des Vols et Bourse des Voyages dévoilent leur baromètre annuel, une analyse fondée sur plusieurs millions de recherches et réservations. Entre montée en gamme, flexibilité renforcée et soif d’expériences authentiques, les voyageurs français redessinent les tendances 2026.


Rédigé par le Vendredi 21 Novembre 2025

Les tendances 2026 décryptées par Bourse des Vols et Bourse des Voyages - Depositphotos @ anyaberkut
Les tendances 2026 décryptées par Bourse des Vols et Bourse des Voyages - Depositphotos @ anyaberkut
DITEX
Bourse des Vols et Bourse des Voyages publient leur baromètre annuel, une analyse fondée sur "des millions de recherches et de réservations".

Pour Caroline Gachet, directrice E-commerce, "2025 a marqué un véritable tournant : les voyageurs cherchent davantage de flexibilité, d’immersion et de qualité. En 2026, cet équilibre entre liberté et confort devrait encore s’intensifier."

Long-courriers et séjours premium : le bilan 2025

Autres articles
Les données de Bourse des Vols montrent un fort attrait pour les destinations long-courriers et les villes africaines.

Parmi les destinations les plus recherchées on retrouve la Réunion, Pointe-à-Pitre, Alger, Bangkok, Marrakech, Fort-de-France, Maurice, la Tunisie et Oran.

Du côté de Bourse des Voyages, les séjours balnéaires et les circuits organisés restent des valeurs sûres, avec les Canaries, la Crète, le Maroc, l’Égypte, la Tunisie, Maurice, la Thaïlande, la République Dominicaine, le Cap-Vert, Madère, la Laponie, la Grèce ou encore Zanzibar et le Mexique.

Les circuits combinés, notamment Stockholm - Laponie, séduisent aussi les voyageurs. L’évolution marquante de l’année concerne la hausse du panier moyen, +50 % sur Bourse des Voyages.

Les séjours premium, les combinés et les expériences sur-mesure alimentent cette tendance. Deux comportements se renforcent simultanément, des réservations anticipées, pour sécuriser les meilleurs prix sur Bourse des Voyages et un boom du last-minute, notamment sur Bourse des Vols, stimulé par les promotions et offres flash.

Les envies se diversifient : farniente, nature, aventure, Laponie, Tanzanie ou voyages multi-destinations. Les voyageurs recherchent des expériences plus riches, et davantage personnalisées.

Pics de réservation et destinations émergentes

Sans surprise, les périodes de Noël et d’hiver ont généré un pic de réservations vers la neige et la Laponie, parfois complète en moins de deux semaines. Au printemps et en été, les îles méditerranéennes et l’océan Indien dominent.

Parmi les surprises 2025 on retrouve la République Dominicaine, très demandée pour des séjours tout inclus premium, le Cap-Vert et Zanzibar, en pleine croissance et portés par une recherche d’authenticité.

Pour 2026, plusieurs tendances se dessinent clairement avec des destinations soleil toujours incontournables comme les Canaries, la Crète, la Tunisie, le Maroc et Maurice devraient rester des valeurs refuge pour leur accessibilité et leur rapport qualité-prix.

La Laponie, la Tanzanie ou encore Oman répondent à une demande croissante d’expériences immersives combinant culture et grands espaces.

Les voyages collectifs gagnent du terrain, tout comme le train pour des city breaks européens, plébiscité pour sa flexibilité et son impact environnemental moindre.

Les destinations mondiales à suivre en 2026

Les deux plateformes identifient trois grandes tendances internationales :

Japon et Corée, en plein boom pour leur mélange de modernité et traditions.
Cap-Vert, qui confirme sa montée grâce à son excellent rapport qualité-prix.
Afrique "expérientielle" (Namibie, Kenya…), très demandée pour des voyages responsables et authentiques.


Lu 141 fois

Tags : barometre, bourse des vols, bourse des voyages
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 21 Novembre 2025 - 07:40 Indemnisation partielle après deux annulations de vol pour la Sardaigne

Jeudi 20 Novembre 2025 - 18:29 Black Friday 2025 : toutes les offres voyage à ne pas manquer !

Playa Hotels & Resorts
Dernière heure

Antoine Dubois, nommé Directeur Marketing & Ventes De Monte-Carlo Société des Bains de Mer

Suisse : le Château de Marnand rouvre ses portes après 5 ans de restauration

Transavia France lance sa saison hiver avec plus de 30 nouvelles destinations

Tendances voyages 2025-2026 : montée en gamme pour les séjours et last minute pour les vols !

Aranui Cruises célèbre le Festival des Arts des îles Marquises

Brand News

Thaïlande… l’incontournable de l’Hiver

Thaïlande… l’incontournable de l’Hiver
L’hiver s’installe en Europe, mais en Thaïlande, la meilleure saison pour voyager commence. Invitez...
Les annonces

ASSUREVER - Responsable commercial Sud-Ouest H/F - CDI - (Basé idéalement dans le 31 ou le 47)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Conseiller voyages H/F - CDI - (Menton (06))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Conseiller voyages H/F - CDD - (Roquebrune Cap Martin (06))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière
Distribution

Distribution

Tendances voyages 2025-2026 : montée en gamme pour les séjours et last minute pour les vols !

Tendances voyages 2025-2026 : montée en gamme pour les séjours et last minute pour les vols !
Partez en France

Partez en France

Trains touristiques, une filière dynamique mais fragile

Trains touristiques, une filière dynamique mais fragile
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

L'Andorre lève le voile sur sa saison d’hiver 2025-2026

L'Andorre lève le voile sur sa saison d’hiver 2025-2026
Production

Production

Le Groupe Salaün réunit ses partenaires à New York

Le Groupe Salaün réunit ses partenaires à New York
AirMaG

AirMaG

Transavia France lance sa saison hiver avec plus de 30 nouvelles destinations

Transavia France lance sa saison hiver avec plus de 30 nouvelles destinations
Transport

Transport

TGV INOUI : ouverture des ventes de la classe OPTIMUM !

TGV INOUI : ouverture des ventes de la classe OPTIMUM !
La Travel Tech

La Travel Tech

Sabre lance Concierge IQ pour les compagnies aériennes

Sabre lance Concierge IQ pour les compagnies aériennes
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Four Seasons accélère son expansion en Arabie Saoudite

Four Seasons accélère son expansion en Arabie Saoudite
HotelMaG

Hébergement

Suisse : le Château de Marnand rouvre ses portes après 5 ans de restauration

Suisse : le Château de Marnand rouvre ses portes après 5 ans de restauration
Futuroscopie

Futuroscopie

Inde : de Ganesh à Gandhi, une géante aux multiples visages

Inde : de Ganesh à Gandhi, une géante aux multiples visages
Voyages responsables

Voyages Responsables

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels
CruiseMaG

CruiseMaG

Aranui Cruises célèbre le Festival des Arts des îles Marquises

Aranui Cruises célèbre le Festival des Arts des îles Marquises
TravelJobs

Emploi & Formation

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Marc Touati au programme du Grand Live du Voyage d’Affaires 2026

Marc Touati au programme du Grand Live du Voyage d’Affaires 2026
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias