Tendances voyages 2025-2026 : montée en gamme pour les séjours et last minute pour les vols !

Bourse des Vols et Bourse des Voyages publient leur baromètre annuel, une analyse fondée sur "des millions de recherches et de réservations".
Pour Caroline Gachet, directrice E-commerce, "2025 a marqué un véritable tournant : les voyageurs cherchent davantage de flexibilité, d’immersion et de qualité. En 2026, cet équilibre entre liberté et confort devrait encore s’intensifier."
Long-courriers et séjours premium : le bilan 2025
Les données de Bourse des Vols montrent un fort attrait pour les destinations long-courriers et les villes africaines.
Parmi les destinations les plus recherchées on retrouve la Réunion, Pointe-à-Pitre, Alger, Bangkok, Marrakech, Fort-de-France, Maurice, la Tunisie et Oran.
Du côté de Bourse des Voyages, les séjours balnéaires et les circuits organisés restent des valeurs sûres, avec les Canaries, la Crète, le Maroc, l’Égypte, la Tunisie, Maurice, la Thaïlande, la République Dominicaine, le Cap-Vert, Madère, la Laponie, la Grèce ou encore Zanzibar et le Mexique.
Les circuits combinés, notamment Stockholm - Laponie, séduisent aussi les voyageurs. L’évolution marquante de l’année concerne la hausse du panier moyen, +50 % sur Bourse des Voyages.
Les séjours premium, les combinés et les expériences sur-mesure alimentent cette tendance. Deux comportements se renforcent simultanément, des réservations anticipées, pour sécuriser les meilleurs prix sur Bourse des Voyages et un boom du last-minute, notamment sur Bourse des Vols, stimulé par les promotions et offres flash.
Les envies se diversifient : farniente, nature, aventure, Laponie, Tanzanie ou voyages multi-destinations. Les voyageurs recherchent des expériences plus riches, et davantage personnalisées.
Pics de réservation et destinations émergentes
Sans surprise, les périodes de Noël et d’hiver ont généré un pic de réservations vers la neige et la Laponie, parfois complète en moins de deux semaines. Au printemps et en été, les îles méditerranéennes et l’océan Indien dominent.
Parmi les surprises 2025 on retrouve la République Dominicaine, très demandée pour des séjours tout inclus premium, le Cap-Vert et Zanzibar, en pleine croissance et portés par une recherche d’authenticité.
Pour 2026, plusieurs tendances se dessinent clairement avec des destinations soleil toujours incontournables comme les Canaries, la Crète, la Tunisie, le Maroc et Maurice devraient rester des valeurs refuge pour leur accessibilité et leur rapport qualité-prix.
La Laponie, la Tanzanie ou encore Oman répondent à une demande croissante d’expériences immersives combinant culture et grands espaces.
Les voyages collectifs gagnent du terrain, tout comme le train pour des city breaks européens, plébiscité pour sa flexibilité et son impact environnemental moindre.
Les destinations mondiales à suivre en 2026
Les deux plateformes identifient trois grandes tendances internationales :
Japon et Corée, en plein boom pour leur mélange de modernité et traditions.
Cap-Vert, qui confirme sa montée grâce à son excellent rapport qualité-prix.
Afrique "expérientielle" (Namibie, Kenya…), très demandée pour des voyages responsables et authentiques.
