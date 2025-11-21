Tendances voyages 2025-2026 : montée en gamme pour les séjours et last minute pour les vols !

Les données de Bourse des Vols montrent un fort attrait pour les destinations long-courriers et les villes africaines.



Parmi les destinations les plus recherchées on retrouve la Réunion, Pointe-à-Pitre, Alger, Bangkok, Marrakech, Fort-de-France, Maurice, la Tunisie et Oran.



Du côté de Bourse des Voyages, les séjours balnéaires et les circuits organisés restent des valeurs sûres, avec les Canaries, la Crète, le Maroc, l’Égypte, la Tunisie, Maurice, la Thaïlande, la République Dominicaine, le Cap-Vert, Madère, la Laponie, la Grèce ou encore Zanzibar et le Mexique.



Les circuits combinés, notamment Stockholm - Laponie, séduisent aussi les voyageurs. L’évolution marquante de l’année concerne la hausse du panier moyen, +50 % sur Bourse des Voyages.



Les séjours premium, les combinés et les expériences sur-mesure alimentent cette tendance. Deux comportements se renforcent simultanément, des réservations anticipées, pour sécuriser les meilleurs prix sur Bourse des Voyages et un boom du last-minute, notamment sur Bourse des Vols, stimulé par les promotions et offres flash.



Les envies se diversifient : farniente, nature, aventure, Laponie, Tanzanie ou voyages multi-destinations. Les voyageurs recherchent des expériences plus riches, et davantage personnalisées.