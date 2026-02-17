Près de 8 000 visiteurs pour la 1ère édition du Salon du Tourisme à Brest

Au total, 93 exposants répartis sur 29 stands ont répondu présent (agences de voyages, offices de tourisme, tour-opérateurs, hébergeurs et prestataires de loisirs).



Conférences, animations et jeux concours ont rythmé les trois journées.



Partenaire de l’événement, l’association Tout commence en Finistère a profité du salon pour mettre en avant le poids économique du secteur.



" Le tourisme, qui génère plus de 2,8 milliards d’euros pour le département, est une filière majeure pour le Finistère ", rappelle Jean-Marc Puchois, président de l’association.



À cette occasion, la campagne hivernale "Raz le bol du ski !", déployée à l’échelle nationale et ayant déjà touché plus de 18 millions de personnes, a été mise en lumière.



Le tourisme hivernal représente aujourd’hui 10% de la fréquentation annuelle du département, soit plus de trois millions de nuitées, un potentiel encore appelé à se développer.