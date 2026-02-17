Près de 8 000 visiteurs pour la 1ère édition du Salon du Tourisme à Brest

Le Salon du Tourisme de Brest a réuni 93 exposants, répartis sur 29 stands - Photo : Aéroport Brest Bretagne
Le premier Salon du Tourisme organisé par l’Aéroport Brest Bretagne a fermé ses portes dimanche 8 février 2026 sur une note plus que positive.
Pendant trois jours, près de 8 000 visiteurs ont arpenté les allées de cet événement.
L’objectif affiché était double : promouvoir les destinations accessibles depuis la plateforme brestoise tout en valorisant l’attractivité du territoire.
Un pari réussi, selon Claude Arphexad, directeur de l’aéroport : "Nous sommes très heureux et fiers du succès de cette première édition. Voir près de 8 000 visiteurs échanger avec 93 exposants dans l’aérogare, dans une ambiance aussi chaleureuse, est une vraie satisfaction pour nos équipes.
Ce succès confirme l’intérêt du public pour un événement qui rapproche le voyage, le territoire et ses acteurs".
Un enjeu stratégique pour le Finistère
Au total, 93 exposants répartis sur 29 stands ont répondu présent (agences de voyages, offices de tourisme, tour-opérateurs, hébergeurs et prestataires de loisirs).
Conférences, animations et jeux concours ont rythmé les trois journées.
Partenaire de l’événement, l’association Tout commence en Finistère a profité du salon pour mettre en avant le poids économique du secteur.
"Le tourisme, qui génère plus de 2,8 milliards d’euros pour le département, est une filière majeure pour le Finistère", rappelle Jean-Marc Puchois, président de l’association.
À cette occasion, la campagne hivernale "Raz le bol du ski !", déployée à l’échelle nationale et ayant déjà touché plus de 18 millions de personnes, a été mise en lumière.
Le tourisme hivernal représente aujourd’hui 10% de la fréquentation annuelle du département, soit plus de trois millions de nuitées, un potentiel encore appelé à se développer.
Inciter les habitants à redécouvrir leur territoire
Même dynamique du côté du groupement d'intérêt public (GIP) Brest terres océanes, qui soutenait également cette première édition.
Pour Anne Apprioual, administratrice du GIP, l’événement s’inscrit pleinement dans la stratégie de la destination. "Cette opération a répondu parfaitement à notre objectif d’inciter les habitants à mieux connaître leur destination et à organiser des séjours et/ou des excursions à proximité de chez eux."
Fort de cette affluence et de l’engouement constaté, l’Aéroport Brest Bretagne annonce d’ores et déjà la préparation d’une deuxième édition.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
