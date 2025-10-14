Wifirst connecte les hôtels Accor à l'international

TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Depuis plus de dix ans, Wifirst, spécialiste du WiFi managé, accompagne les hôtels partenaires d’Astore, la centrale d’achats du groupe Accor, en leur garantissant une connectivité WiFi haut de gamme. Cette expertise, qui combine performance, sécurité et support 24/7, a permis de simplifier la gestion réseau des établissements et d’améliorer l’expérience client. Fort de ce succès en France, le partenariat s’étend désormais à l’ensemble des partenaires Accor en Europe et Afrique du Nord (ENA).


Rédigé par Wifirst le Mercredi 22 Octobre 2025

Hôtel Maison Hamelin, Handwritten collection Accor © Wifirst
Hôtel Maison Hamelin, Handwritten collection Accor © Wifirst
Cette extension permet aux hôtels de bénéficier d’une offre multiservice complète, incluant le WiFi Métier et Guest, la Fibre optique professionnelle (FTTO) et la téléphonie sur IP (VoIP), déployés et supervisés par un interlocuteur unique.

Une infrastructure homogène et performante


L’objectif de ce partenariat est de fournir une infrastructure technologique uniforme, quelle que soit la localisation de l’hôtel. Wifirst prend en charge l’intégralité de la chaîne : audit, ingénierie, déploiement et supervision 24/7. Cette approche garantit une qualité de service constante, simplifie la gestion technique pour les équipes et assure une performance optimale des équipements connectés.

L’offre repose sur trois piliers stratégiques :
WiFi Haute Performance : réseaux séparés pour clients et équipes, avec supervision proactive.
Fibre Optique Professionnelle (FTTO) : accès Internet Très Haut Débit fiable pour tous les hôtels ENA.
Téléphonie VoIP : solution intégrée et économique, anticipant la disparition des lignes cuivres historiques.

Une collaboration fondée sur la fiabilité et la confiance

Hervé Renault, VP d’Astore, explique :
"Notre mission chez Astore est de simplifier les achats de nos partenaires hôteliers en leur donnant accès aux meilleures offres en termes de compétitivité et de sécurité. Forts d'une collaboration de plus de dix ans sur les hôtels Accor avec Wifirst en France, et suite à un process de sélection, Wifirst a su se démarquer dans cet exercice pour étendre le partenariat avec Astore."

Cette collaboration internationale permet aux hôtels Accor de bénéficier d’équipements toujours à jour, d’un support expert et d’une infrastructure capable d’intégrer services IoT et VoIP, tout en centralisant la supervision et en mutualisant les bonnes pratiques. Les établissements peuvent ainsi se concentrer sur leur cœur de métier tout en offrant une expérience client optimisée.

Avec cette extension, Astore et Wifirst démontrent que la connectivité est un levier stratégique pour les hôtels, combinant efficacité opérationnelle, satisfaction client et compétitivité globale. La connectivité devient un véritable atout pour répondre aux attentes des voyageurs modernes et soutenir la performance des équipes hôtelières.


