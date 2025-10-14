Wifirst connecte les hôtels Accor à l'international

Hervé Renault, VP d’Astore, explique :

" Notre mission chez Astore est de simplifier les achats de nos partenaires hôteliers en leur donnant accès aux meilleures offres en termes de compétitivité et de sécurité. Forts d'une collaboration de plus de dix ans sur les hôtels Accor avec Wifirst en France, et suite à un process de sélection, Wifirst a su se démarquer dans cet exercice pour étendre le partenariat avec Astore. "



Cette collaboration internationale permet aux hôtels Accor de bénéficier d’équipements toujours à jour, d’un support expert et d’une infrastructure capable d’intégrer services IoT et VoIP, tout en centralisant la supervision et en mutualisant les bonnes pratiques. Les établissements peuvent ainsi se concentrer sur leur cœur de métier tout en offrant une expérience client optimisée.



Avec cette extension, Astore et Wifirst démontrent que la connectivité est un levier stratégique pour les hôtels, combinant efficacité opérationnelle, satisfaction client et compétitivité globale. La connectivité devient un véritable atout pour répondre aux attentes des voyageurs modernes et soutenir la performance des équipes hôtelières.

