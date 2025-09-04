Ollandini Voyages édite une prébrochure 2026

Comme chaque année, Ollandini Voyages sera présent au salon IFTM Top Résa qui se tiendra à Paris Porte de Versailles du 23 au 25 septembre 2025.
Le voyagiste accueillera ses partenaires sur le stand de la Corse, aux côtés de l’Agence du Tourisme de la Corse (ATC), stand S002.
Le salon sera également l’occasion de dévoiler en avant-première la brochure 2026 d’Ollandini Voyages.
Cette prébrochure mettra à l’honneur les produits incontournables de la production du groupe, qu’il s’agisse de circuits emblématiques, de séjours en clubs exclusifs, ou d’hébergements au cœur des plus belles régions corses.
A noter : que le voyagiste proposera 50€ de remise par dossier pour toute réservation effectuée avant le 15 novembre 2025.
Le voyagiste accueillera ses partenaires sur le stand de la Corse, aux côtés de l’Agence du Tourisme de la Corse (ATC), stand S002.
Le salon sera également l’occasion de dévoiler en avant-première la brochure 2026 d’Ollandini Voyages.
Cette prébrochure mettra à l’honneur les produits incontournables de la production du groupe, qu’il s’agisse de circuits emblématiques, de séjours en clubs exclusifs, ou d’hébergements au cœur des plus belles régions corses.
A noter : que le voyagiste proposera 50€ de remise par dossier pour toute réservation effectuée avant le 15 novembre 2025.
Parmi les produits phares Ollandini Voyages présentés :
Autres articles
-
Ollandini Voyages : Édouard Poinsignon, nouveau directeur commercial
-
Corse : Ollandini Voyages lance des séjours mini budget
-
Visit Europe, Travel Europe : Ollandini met en place une cellule de crise pour les agences
-
Corse : comment Ollandini bloque la hausse des prix des billets d’avion
-
Promotion du tourisme corse : "C'est du grand n'importe quoi !" 🔑
Le Village des Isles
Situé au sud de Bastia, ce village-club all-inclusive a été entièrement rénové. Il est situé dans un parc de 26 hectares, bordé par une plage de sable fin.
Résidence Castell’Verde
Nichée dans un parc verdoyant surplombant la baie de Santa Giulia, cette résidence est parfaite pour les familles ou les couples recherchant une proximité immédiate avec les plus belles plages du sud de la Corse.
Hôtel Radisson Blu Resort & Spa Ajaccio Bay****
Établissement haut de gamme face aux Îles Sanguinaires, il propose un spa Sothys, une piscine chauffée, et un restaurant panoramique.
Hôtel Club Marina Viva ***
À Porticcio, face au golfe d’Ajaccio, cet hôtel-club séduit par sa situation privilégiée en bord de mer, son parc arboré et sa formule All Inclusive.
Le Maora Village***
À proximité de Bonifacio, cette adresse atypique mêle charme du maquis et ambiance détendue, avec ses chambres ou mini-villas, sa piscine et son restaurant sous pergola.
Camping Tikiti***
Dominant le golfe du Valinco à l’entrée de Propriano, ce camping familial propose chalets et mobil-homes confortables, une piscine extérieure et un accès rapide à la plage. Parfait pour les budgets malins à la recherche de simplicité et de nature.
Circuit Corsica Giru
Ce circuit autocar à petit prix fait le tour complet de l’île en 8 jours. Il combine visites guidées, découvertes culturelles et temps libre.
Circuit Corsica Ferrata
Un itinéraire original au rythme du célèbre train corse ! Ce circuit unique vous emmène hors des sentiers battus, de Bastia à Calvi en passant par Corte et Ajaccio, à travers les plus beaux panoramas de l’île, avec des hébergements en centre-ville.
Situé au sud de Bastia, ce village-club all-inclusive a été entièrement rénové. Il est situé dans un parc de 26 hectares, bordé par une plage de sable fin.
Résidence Castell’Verde
Nichée dans un parc verdoyant surplombant la baie de Santa Giulia, cette résidence est parfaite pour les familles ou les couples recherchant une proximité immédiate avec les plus belles plages du sud de la Corse.
Hôtel Radisson Blu Resort & Spa Ajaccio Bay****
Établissement haut de gamme face aux Îles Sanguinaires, il propose un spa Sothys, une piscine chauffée, et un restaurant panoramique.
Hôtel Club Marina Viva ***
À Porticcio, face au golfe d’Ajaccio, cet hôtel-club séduit par sa situation privilégiée en bord de mer, son parc arboré et sa formule All Inclusive.
Le Maora Village***
À proximité de Bonifacio, cette adresse atypique mêle charme du maquis et ambiance détendue, avec ses chambres ou mini-villas, sa piscine et son restaurant sous pergola.
Camping Tikiti***
Dominant le golfe du Valinco à l’entrée de Propriano, ce camping familial propose chalets et mobil-homes confortables, une piscine extérieure et un accès rapide à la plage. Parfait pour les budgets malins à la recherche de simplicité et de nature.
Circuit Corsica Giru
Ce circuit autocar à petit prix fait le tour complet de l’île en 8 jours. Il combine visites guidées, découvertes culturelles et temps libre.
Circuit Corsica Ferrata
Un itinéraire original au rythme du célèbre train corse ! Ce circuit unique vous emmène hors des sentiers battus, de Bastia à Calvi en passant par Corte et Ajaccio, à travers les plus beaux panoramas de l’île, avec des hébergements en centre-ville.