TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TourMaG  
Recherche avancée

Ollandini Voyages édite une prébrochure 2026

le tour-opérateur sera présent à l'IFTM


Ollandini Voyages dévoilera sa prébrochure 2026 et ses nouveautés lors du salon IFTM Top Résa 2025, aux côtés de l’Agence du Tourisme de la Corse.


Rédigé par le Jeudi 4 Septembre 2025

Ollandini Voyages édite une prébrochure 2026 - Depositphotos.com Auteur gevision
Ollandini Voyages édite une prébrochure 2026 - Depositphotos.com Auteur gevision
IFTM TourMaG Party
Comme chaque année, Ollandini Voyages sera présent au salon IFTM Top Résa qui se tiendra à Paris Porte de Versailles du 23 au 25 septembre 2025.

Le voyagiste accueillera ses partenaires sur le stand de la Corse, aux côtés de l’Agence du Tourisme de la Corse (ATC), stand S002.

Le salon sera également l’occasion de dévoiler en avant-première la brochure 2026 d’Ollandini Voyages.

Cette prébrochure mettra à l’honneur les produits incontournables de la production du groupe, qu’il s’agisse de circuits emblématiques, de séjours en clubs exclusifs, ou d’hébergements au cœur des plus belles régions corses.

A noter : que le voyagiste proposera 50€ de remise par dossier pour toute réservation effectuée avant le 15 novembre 2025.

Parmi les produits phares Ollandini Voyages présentés :

Autres articles
Le Village des Isles
Situé au sud de Bastia, ce village-club all-inclusive a été entièrement rénové. Il est situé dans un parc de 26 hectares, bordé par une plage de sable fin.

Résidence Castell’Verde
Nichée dans un parc verdoyant surplombant la baie de Santa Giulia, cette résidence est parfaite pour les familles ou les couples recherchant une proximité immédiate avec les plus belles plages du sud de la Corse.

Hôtel Radisson Blu Resort & Spa Ajaccio Bay****
Établissement haut de gamme face aux Îles Sanguinaires, il propose un spa Sothys, une piscine chauffée, et un restaurant panoramique.

Hôtel Club Marina Viva ***
À Porticcio, face au golfe d’Ajaccio, cet hôtel-club séduit par sa situation privilégiée en bord de mer, son parc arboré et sa formule All Inclusive.

Le Maora Village***
À proximité de Bonifacio, cette adresse atypique mêle charme du maquis et ambiance détendue, avec ses chambres ou mini-villas, sa piscine et son restaurant sous pergola.

Camping Tikiti***
Dominant le golfe du Valinco à l’entrée de Propriano, ce camping familial propose chalets et mobil-homes confortables, une piscine extérieure et un accès rapide à la plage. Parfait pour les budgets malins à la recherche de simplicité et de nature.

Circuit Corsica Giru
Ce circuit autocar à petit prix fait le tour complet de l’île en 8 jours. Il combine visites guidées, découvertes culturelles et temps libre.

Circuit Corsica Ferrata
Un itinéraire original au rythme du célèbre train corse ! Ce circuit unique vous emmène hors des sentiers battus, de Bastia à Calvi en passant par Corte et Ajaccio, à travers les plus beaux panoramas de l’île, avec des hébergements en centre-ville.

Lu 142 fois

Tags : ollandini
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 4 Septembre 2025 - 11:04 Salaün Holidays fait sa rentrée avec un focus sur le Japon et les ventes

Mercredi 3 Septembre 2025 - 07:37 Groupes : Solotour maintient sa dynamique en 2025

ANA
Dernière heure

Été 2025 : une saison moribonde pour les agences de voyages

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme : Geoffrey Mercier, nouveau directeur général

Ollandini Voyages édite une prébrochure 2026

La Ciotat défend sa politique d’accueil des croisières

Mandelieu lance une nouvelle centrale de réservation

Brand News

Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia ensemble à l’IFTM

Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia ensemble à l’IFTM
Le groupe Penguin World est présent sur l’IFTM avec ses trois entreprises : SpeedMedia, Resaneo et...
Les annonces

A VENDRE - CAUSE DEPART A LA RETRAITE ET TROP D'ACTIVITES - Département spécialisé EGYPTE
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

VOTRE VOYAGE/MYHONEYMOON - Conseiller(ère) Voyages H/F - CDI - (Fontainebleau (77))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

PENINSULES & CONTINENTS - Conseiller(ère) Voyages expérimenté(e) H/F - CDI - (Bordeaux (33))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Aranui Cruises annonce l’ouverture des ventes 2027 pour son second navire, l’Aranoa

Aranui Cruises annonce l’ouverture des ventes 2027 pour son second navire, l’Aranoa

Plus que quelques jours avant IFTM : Tout sur l’édition 2025

Plus que quelques jours avant IFTM : Tout sur l’édition 2025
Distribution

Distribution

Été 2025 : une saison moribonde pour les agences de voyages

Été 2025 : une saison moribonde pour les agences de voyages
Partez en France

Partez en France

Mandelieu lance une nouvelle centrale de réservation

Mandelieu lance une nouvelle centrale de réservation
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Accident funiculaire Lisbonne : des étrangers parmi les victimes

Accident funiculaire Lisbonne : des étrangers parmi les victimes
Production

Production

Ollandini Voyages édite une prébrochure 2026

Ollandini Voyages édite une prébrochure 2026
AirMaG

AirMaG

Air France dévoile la nouvelle cabine de son Embraer 190

Air France dévoile la nouvelle cabine de son Embraer 190
Transport

Transport

SNCF : c’est le retour des Jours Traincroyables, avec des billets à prix mini

SNCF : c’est le retour des Jours Traincroyables, avec des billets à prix mini
La Travel Tech

La Travel Tech

Accor réinvente son offre de fidélité avec un abonnement mondial

Accor réinvente son offre de fidélité avec un abonnement mondial
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Vincent Pimont, nouveau directeur général du Peninsula Hong Kong

Vincent Pimont, nouveau directeur général du Peninsula Hong Kong
HotelMaG

Hébergement

En France, le groupe Radisson met le turbo

En France, le groupe Radisson met le turbo
Futuroscopie

Futuroscopie

La plage, il n'est pas interdit d'interdire ! [ABO]

La plage, il n'est pas interdit d'interdire ! [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Bahia Principe renouvelle ses certifications Travelife

Bahia Principe renouvelle ses certifications Travelife
CruiseMaG

CruiseMaG

La Ciotat défend sa politique d’accueil des croisières

La Ciotat défend sa politique d’accueil des croisières
TravelJobs

Emploi & Formation

Emirates recrute en France en septembre 2025

Emirates recrute en France en septembre 2025
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

MICE : un nouvel outil pour simplifier la gestion des événements

MICE : un nouvel outil pour simplifier la gestion des événements
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias