Ollandini Voyages : Édouard Poinsignon, nouveau directeur commercial

Edouard Poinsignon est le nouveau directeur commercial d'Ollandini Voyages, le tour-opérateur spécialiste de la Corse, de la Sardaigne et de la Sicile.
Avec plus de quinze années d’expérience dans le tourisme et l’hôtellerie, Édouard Poinsignon a débuté chez TOUREXCEL en tant que conseiller voyages, il a pris rapidement en charge le pôle Voyages de Noces.
Son parcours se poursuit chez TUI France (2009-2014), où il occupe différents postes de Sales Executive.
Avec plus de quinze années d’expérience dans le tourisme et l’hôtellerie, Édouard Poinsignon a débuté chez TOUREXCEL en tant que conseiller voyages, il a pris rapidement en charge le pôle Voyages de Noces.
Son parcours se poursuit chez TUI France (2009-2014), où il occupe différents postes de Sales Executive.
Édouard Poinsignon, un parcours dans le tourisme
Autres articles
-
Corse : Ollandini Voyages lance des séjours mini budget
-
Visit Europe, Travel Europe : Ollandini met en place une cellule de crise pour les agences
-
Corse : comment Ollandini bloque la hausse des prix des billets d’avion
-
Promotion du tourisme corse : "C'est du grand n'importe quoi !" 🔑
-
#JesuisAgentdevoyages - I. Michaël & Jean-Marc Ollandini : "Ce qui est perdu aujourd’hui, n’est pas rattrapable..."
En 2014, il rejoint Beachcomber Tours en tant que Senior Sales Executive. Trois ans plus tard, il devient Sales Manager France & Belgium chez Sun Resorts.
En 2021, fort de cette expérience, Édouard Poinsignon fonde son propre bureau de représentation commerciale, 2gether Consulting. Enfin, en février 2024, il est en charge de la représentation commerciale des établissements Marriott à l'Île Maurice.
En 2021, fort de cette expérience, Édouard Poinsignon fonde son propre bureau de représentation commerciale, 2gether Consulting. Enfin, en février 2024, il est en charge de la représentation commerciale des établissements Marriott à l'Île Maurice.