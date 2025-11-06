Festivals et gastronomie : Montréal veut réchauffer son hiver !

Traditionnellement destination de l’été et de l’automne, Montréal veut également attirer les touristes français durant l’hiver.
Son offre culturelle pourrait justifier d’y séjourner quelques jours. Pour accueillir les visiteurs, la ville peut compter sur la rénovation récente du Sofitel et l’ouverture de deux boutiques hôtels : Maison Grinder dans le quartier trendy de Griffintown, et Sonolux dans le vieux Montréal.
Mais la métropole canadienne parie également sur ses nombreux festivals pour réchauffer la fréquentation ; et se démarquer de la ville de Québec et de son fameux carnaval qui se déroulera du 6 au 15 février 2026.
« La France demeure un marché international prioritaire. Venir en hiver, c’est une autre expérience, avec des prix plus attractifs » a rappelé Geneviève Archambault, responsable des médias chez Tourisme Montréal, lors de la récente venue d’une délégation de la ville en France.
Et d’ajouter qu’aux côtés d’Air France, Air Canada et Air Transat, French Bee a prolongé ses vols entre Paris et Montréal lancés l’été dernier, avec trois rotations par semaine et des petits prix, à partir de 203€ l’aller simple.
Des spectacles et une Nuit Blanche
"Montréal en Lumière", particulièrement prisé des Québécois, sera l’événement phare de l’hiver. Il se tiendra sur la place des Festivals, en plein cœur de ville.
Pour sa 27e édition, du 27 février au 7 mars 2026, le festival proposera plus d’une vingtaine de spectacles musicaux en salle, souvent gratuits, et un espace DJ avec une vingtaine d’artistes pour se réchauffer.
Une Nuit Blanche artistique, à la manière de celle organisée à Paris, ouvrira les festivités, le 28 février. « Et c’est une vraie nuit blanche, avec de la neige ! » s’amuse Geneviève Archambault.
Des sites en extérieur seront également aménagés pour des activités hivernales gratuites, comme un sentier lumineux de patinage de 300 mètres, accessible aux débutants. Il complétera la patinoire aménagée sur l’Esplanade Tranquille (de janvier à mars), avec des projections immersives sur la glace.
Goûter à la cuisine montréalaise
Un volet gourmand (du 20 février au 7 mars) complétera les animations. Il permettra de partager des moments chaleureux.
Outre un village aménagé au cœur du festival, des chefs du monde entier seront invités par plusieurs dizaines de restaurants de la ville et imagineront un repas original.
Plus largement, l’événement sera l’occasion de découvrir la scène culinaire montréalaise en pleine ébullition, avec trois restaurants qui viennent d’obtenir une étoile Michelin lors de l’arrivée du guide au Québec en mai dernier : Jérôme Ferrer/Europea, Sabayon et Mastard.
En 2025, plus de 500 000 personnes avaient participé à Montréal en Lumière, et 133 000 avaient affronté le froid pour la Nuit Blanche.
Une année 2025 sous le signe de la stabilité pour Montréal
A l’événement s’ajoutent d’autres expériences, comme les festivités du 31 décembre sur le Vieux Port, le festival de musique électro Igloofest (15 janvier au 7 février 2026) avec des sets de DJ en extérieur, toujours sur le Vieux Port, ou encore Lumino qui agrémente Montréal d’installations artistiques lumineuses (novembre à mars).
Enfin, pour un retour aux sources, impossible de ne pas faire une escapade dans l’immense parc du Mont-Royal enneigé, qui escalade la colline éponyme dominant la ville et fêtera ses 150 ans en 2026.
En 2024, Montréal avait accueilli plus de 440 000 visiteurs français, en hausse de 3% par rapport en 2023. L’année 2025 devrait se traduire par un recul modéré de la fréquentation, pénalisée notamment par les arrivées terrestres depuis les Etats-Unis.
En revanche, la dépense par visiteur français progresse de 4% de janvier à septembre, laissant espérer une activité stable en valeur pour l’année 2025.
