Festivals et gastronomie : Montréal veut réchauffer son hiver !

Un volet gourmand (du 20 février au 7 mars) complétera les animations. Il permettra de partager des moments chaleureux.



Outre un village aménagé au cœur du festival, des chefs du monde entier seront invités par plusieurs dizaines de restaurants de la ville et imagineront un repas original.



Plus largement, l’événement sera l’occasion de découvrir la scène culinaire montréalaise en pleine ébullition, avec trois restaurants qui viennent d’obtenir une étoile Michelin lors de l’arrivée du guide au Québec en mai dernier : Jérôme Ferrer/Europea, Sabayon et Mastard.



En 2025, plus de 500 000 personnes avaient participé à Montréal en Lumière, et 133 000 avaient affronté le froid pour la Nuit Blanche.