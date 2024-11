T’as-tu visité Montréal ?

Nathalie Lasselin

Association touristique autochtone du Canada

Tire-toi une bûche

Montréal… c’est la ville qui compte le plus de ressortissants français, donc pas étonnant qu’elle soitCe qu’on aime dans la plus grande ville du Québec ? Sa culture vibrante, son charme historique, sa diversité culturelle, ses richesses culinaires et sa créativité artistique !Dans cet épisode, on invite une Française installée à Montréal depuis plus de 30 ans. La cinéaste et exploratrice du monde sous-marinnous partage ses pépites et les temps forts de sa ville d’adoption.On retrouve aussi notre ami Sébastien Desnoyers-Picard, Vice-Président de l’en fin d’épisode pour parler des liens entre Montréal et les communautés autochtones !Dans ce nouvel épisode, on vous prend par l’oreille pour vous livrer le meilleur de cette ville à 7h30 de vol direct, et 6h de décalage horaire de Paris. Comme d’habitude vous trouvez tous les liens utiles dans la description du podcast.Rendez-vous sur votre plateforme préférée (dont Amazon Music Apple Podcasts (Itunes), Deezer Spotify et YouTube ) pour retrouver le deuxième épisode de la 3e saison de notre podcastAuteures et animatrices : Cyrielle Bon & Maryse Normandeau pour l’office de tourisme du Canada en France ( MyCanada.fr Réalisation : Studio Aller-Retour Toutes les expériences en français au Canada sur SalutCanada.ca