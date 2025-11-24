Ontario : le marché français en hausse de 5 % en septembre

L’Ontario confirme en septembre 2025 la solidité de son attractivité touristique auprès des voyageurs internationaux, en particulier ceux en provenance de France.
Selon les données de Statistique Canada, les arrivées en provenance de France ont augmenté de 5 %, en septembre 2025, par rapport à la même période de 2024. Cette hausse s'inscrit dans une tendance plus large : sur les neuf premiers mois de l’année, la fréquentation française en Ontario progresse de 12 % en comparaison avec 2024.
La France fait également partie des marchés internationaux les plus avancés dans la reprise post-pandémie, avec 82 % des volumes observés en 2019 déjà retrouvés. Elle figure parmi les huit marchés étrangers prioritaires qui, ensemble, représentent 46 % des arrivées internationales dans la province en septembre.
Selon les données de Statistique Canada, les arrivées en provenance de France ont augmenté de 5 %, en septembre 2025, par rapport à la même période de 2024. Cette hausse s'inscrit dans une tendance plus large : sur les neuf premiers mois de l’année, la fréquentation française en Ontario progresse de 12 % en comparaison avec 2024.
La France fait également partie des marchés internationaux les plus avancés dans la reprise post-pandémie, avec 82 % des volumes observés en 2019 déjà retrouvés. Elle figure parmi les huit marchés étrangers prioritaires qui, ensemble, représentent 46 % des arrivées internationales dans la province en septembre.
L’Ontario renforce son attractivité auprès des voyageurs français
Autres articles
-
Avec sa brochure 2026, Toundra Voyages incite à explorer l’Amérique du Nord toute l’année
-
Festivals et gastronomie : Montréal veut réchauffer son hiver !
-
Roadshow Canada en décembre : les inscriptions sont ouvertes !
-
Explora Journeys enrichit ses croisières en Alaska et au Canada
-
DestiMaG : Receptour Canada rejoint l’annuaire des DMC de TourMaG
Gabriele Kotz, Responsable du développement commercial Europe, souligne le rôle central du marché français : « La France confirme son rôle de marché stratégique pour l’Ontario. La progression continue des visiteurs français en 2025 illustre leur fort attachement à notre destination.
Nous nous réjouissons de voir la France parmi les marchés les plus proches d’un retour aux niveaux prépandémiques et poursuivrons nos efforts pour offrir aux voyageurs français des expériences toujours plus riches et variées. »
En septembre 2025, l’Ontario a accueilli 281 497 voyageurs étrangers, soit une augmentation de 14 % par rapport à septembre 2024. Les marchés prioritaires – dont la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Chine et l’Australie – affichent ensemble une croissance de 20 %.
Le premier marché international de la province, les États-Unis, connaît à l’inverse un léger recul de 2 %. Les arrivées par voie terrestre diminuent de 4 %, tandis que les arrivées aériennes progressent de 6 %. Malgré cette baisse, les voyageurs américains représentent toujours 77 % des arrivées internationales.
Nous nous réjouissons de voir la France parmi les marchés les plus proches d’un retour aux niveaux prépandémiques et poursuivrons nos efforts pour offrir aux voyageurs français des expériences toujours plus riches et variées. »
En septembre 2025, l’Ontario a accueilli 281 497 voyageurs étrangers, soit une augmentation de 14 % par rapport à septembre 2024. Les marchés prioritaires – dont la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Chine et l’Australie – affichent ensemble une croissance de 20 %.
Le premier marché international de la province, les États-Unis, connaît à l’inverse un léger recul de 2 %. Les arrivées par voie terrestre diminuent de 4 %, tandis que les arrivées aériennes progressent de 6 %. Malgré cette baisse, les voyageurs américains représentent toujours 77 % des arrivées internationales.
Toronto, une des villes hôtes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™
Destination Ontario confirme la France comme marché clé pour la fin de l’année 2025, "grâce à l’intérêt marqué des voyageurs pour les séjours urbains (Toronto, Ottawa) et les expériences nature emblématiques, notamment les chutes du Niagara, les Grands Lacs et les parcs provinciaux."
L’organisation poursuit ses actions de promotion auprès des médias et des professionnels du tourisme français, en mettant en valeur les destinations phares de la province, mais aussi ses villages, ses régions rurales et ses itinéraires thématiques.
L’année 2026 devrait offrir une visibilité accrue à l’Ontario, Toronto étant l’une des 16 villes hôtes officielles de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, avec six matchs prévus à Exhibition Place.
L’organisation poursuit ses actions de promotion auprès des médias et des professionnels du tourisme français, en mettant en valeur les destinations phares de la province, mais aussi ses villages, ses régions rurales et ses itinéraires thématiques.
L’année 2026 devrait offrir une visibilité accrue à l’Ontario, Toronto étant l’une des 16 villes hôtes officielles de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, avec six matchs prévus à Exhibition Place.