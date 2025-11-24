Ontario : le marché français en hausse de 5 % en septembre

Destination Ontario confirme la France comme marché clé pour la fin de l’année 2025, "grâce à l’intérêt marqué des voyageurs pour les séjours urbains (Toronto, Ottawa) et les expériences nature emblématiques, notamment les chutes du Niagara, les Grands Lacs et les parcs provinciaux."



L’organisation poursuit ses actions de promotion auprès des médias et des professionnels du tourisme français, en mettant en valeur les destinations phares de la province, mais aussi ses villages, ses régions rurales et ses itinéraires thématiques.



L’année 2026 devrait offrir une visibilité accrue à l’Ontario, Toronto étant l’une des 16 villes hôtes officielles de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, avec six matchs prévus à Exhibition Place.