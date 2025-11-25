TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Google Travel devient une marketplace : quels impacts concrets pour les acteurs français ?

La chronique de Guillaume Vigneron, fondateur de la Super Agence SAS


Alors que Google transforme progressivement son écosystème en véritable marketplace du voyage, les agences et tour-opérateurs voient se dessiner un scénario redouté : celui où le client construit et réserve son séjour sans jamais quitter l’univers Google. Guillaume Vigneron, fondateur de la Super Agence SAS nous livre son analyse sur les nouvelles fonctionnalités déployée par le géant de Mountain View.


Rédigé par le Mardi 25 Novembre 2025

Imaginez un client qui entre dans votre agence, consulte vos catalogues, compare vos offres, construit son itinéraire avec vos conseils, puis sort sans réserver pour finaliser ailleurs. Il en a parfaitement le droit, mais ne seriez probablement guère ravi.

Or c’est exactement ce scénario que Google est en train de construire, mais à l'échelle du web mondial !

Pour bien comprendre les implications, il faut d'abord saisir la logique profonde de cette transformation.

Une mutation en cours : de moteur de recherche à plateforme de voyage

Pendant des années, Google a joué le rôle d'aiguilleur.

Un utilisateur cherchait "voyage Italie", et Google l'orientait vers des sites d'agences, de tour-opérateurs ou de comparateurs. Ce modèle reposait sur un principe simple : le moteur de recherche générait du trafic, les professionnels du voyage convertissaient ce trafic en réservations.

Ce temps touche désormais à sa fin car Google ne veut plus simplement diriger les clients vers vous. L'entreprise construit désormais les outils pour que l'utilisateur accomplisse l'intégralité de son parcours sans jamais quitter son écosystème. Cette évolution n'est pas brutale, elle procède par couches successives qui s'empilent progressivement.

La première couche est déjà opérationnelle. Google Flights ne se contente plus de comparer des vols. Le système utilise l'intelligence artificielle pour interpréter des demandes imprécises.

Un client peut formuler une requête du type "destination chaude en février avec moins de 800 euros par personne", et l'outil génère des propositions cohérentes. Ce n'est plus une recherche classique basée sur des mots-clés, c'est une conversation où la machine “comprend” l'intention et propose des solutions.

La deuxième couche s'appuie sur Google Maps, qui enrichit automatiquement ces propositions avec des informations géographiques, des temps de trajet et des points d'intérêt. L'utilisateur ne navigue plus entre plusieurs onglets pour recouper les informations. Tout converge dans une seule interface.

La troisième couche, enfin, affiche les offres d'hébergement et de transport, mais uniquement celles des partenaires bien intégrés dans l'écosystème Google Travel. Les grandes plateformes de réservation en ligne, les chaînes hôtelières internationales et les distributeurs techniquement avancés dominent naturellement cet espace.

Par conséquent, les acteurs qui ne sont pas correctement indexés deviennent invisibles. Ces trois couches fonctionnent déjà en France. Elles modifient silencieusement les comportements d'achat, sans que la plupart des professionnels du voyage n'en mesurent encore l'ampleur.

Les deux innovations qui changent tout

Google prépare maintenant deux fonctionnalités qui transforment radicalement la nature de son service. La première s'appelle "Canvas", déjà évoqué dans cet article.

Imaginez un tableau blanc numérique où l'utilisateur décrit son projet de voyage en langage naturel. Il écrit par exemple "Je veux organiser une semaine en Toscane pour quatre personnes, avec des visites culturelles et de bons restaurants".

L'intelligence artificielle génère alors un itinéraire complet, structuré jour par jour, avec des suggestions d'hôtels, de restaurants, d'activités et de trajets. C'est exactement le travail qu'un conseiller en voyage effectue traditionnellement, mais automatisé et instantané.

La seconde innovation s'appelle "Agentic Booking", disponible aux USA. Le terme peut sembler technique, mais son principe est simple : l'intelligence artificielle ne se contente plus de proposer, elle réserve.

Si cette fonctionnalité se déploie en Europe, Google ne sera plus un simple intermédiaire. L'entreprise deviendra le point de départ, le lieu de construction et le point d'arrivée du parcours client.

L'utilisateur entrera sur Google, construira son voyage sur Google et paiera via Google. Dit autrement, Google ne vous concurrence pas, il vous remplace, purement et simplement.

Les quatre piliers d'une réponse stratégique

Face à cette mutation, vous avez deux choix : subir ou vous adapter intelligemment. Cela passe par quatre leviers essentiels.

Le premier levier est technique. Vous devez apparaître dans l’écosystème Google, faute de quoi vous êtes effacé. Cela exige des flux de données propres et lisibles. Ce n’est pas un acte de soumission, mais de survie si votre activité est dépendante de votre présence digitale.

Le deuxième pilier concerne votre autonomie commerciale. Vous devez absolument développer des canaux d'acquisition qui ne dépendent pas des moteurs de recherche. Cela implique plusieurs chantiers simultanés. Il s’agit par exemple de créer du contenu éditorial fort qui attire les clients par sa qualité intrinsèque, pas seulement par son référencement, mais aussi par sa pertinence sur la recherche par IA générative - voir notre article sur le GEO.

Appuyez-vous sur vos anciens clients : ils vous connaissent, vous font confiance et peuvent vous recommander. Optimisez aussi votre site web car un visiteur doit pouvoir construire son projet, obtenir des réponses claires et réserver sans blocage. Dans le cas contraire, vous restez dépendant des plateformes pour compenser vos failles.

Le troisième est stratégique. L’IA excelle dans les voyages simples. Pas dans les cas complexes. Votre valeur se trouve là : les projets sur mesure, les besoins atypiques, les expériences qui nécessitent intelligence humaine et adaptation.

Le dernier levier à actionner est technologique. Utilisez l’IA pour gagner en vitesse, sans sacrifier la qualité. Automatisez les tâches simples pour vous concentrer sur le conseil, la relation, la résolution fine. Soyez plus humains là où Google reste mécanique.

Le choix qui s'impose aujourd'hui

L'erreur serait de considérer cette évolution comme une menace lointaine ou théorique. Les briques sont déjà en place. Google Flights influence déjà les décisions de millions de voyageurs français. Les systèmes de recommandation automatisés orientent déjà les choix.

L'infrastructure technique existe déjà. Le déploiement complet n'est qu'une question de mois, pas d'années - on parle ici d’un mastodonte.

Votre décision aujourd'hui détermine votre position demain. Vous pouvez choisir d'attendre et de voir comment le marché évolue, en espérant que l'impact sera limité. C'est un pari risqué, car les transformations numériques ont souvent une vitesse de déploiement sous-estimée par les acteurs traditionnels.

Ou vous pouvez choisir d'agir maintenant, en construisant méthodiquement votre stratégie de différenciation et d'autonomie. Cela ne signifie pas rejeter toute forme de présence sur Google, mais refuser d'en dépendre exclusivement. Cela signifie investir dans ce qui ne peut pas être automatisé : la relation humaine, l'expertise approfondie, la créativité dans la conception de voyages et la capacité à comprendre des besoins que le client lui-même ne sait pas toujours formuler.

Pour les agences indépendantes et les tour-opérateurs français, l'enjeu n'est pas d'empêcher ce changement. L'enjeu est de préserver votre capacité à créer de la valeur directement pour vos clients, sans intermédiaire qui capte cette valeur à votre place. C'est possible, mais seulement si vous commencez dès maintenant à construire les fondations de cette autonomie.

Guillaume Vigneron - Photo : Super Agence SAS
Guillaume Vigneron est le fondateur de la Super Agence SAS, basée à Paris.

Cette agence de communication RH, à l’origine du concept d’Inbound Recruiting, travaille pour tous les secteurs d’activité en aidant ses clients à créer des messages pertinents pour leurs candidats, à mettre en place des stratégies de contenus Marque Employeur et à conseiller les métiers du recrutement et de la communication à améliorer leur efficacité.

Guillaume Vigneron est également conférencier et enseignant en communication et image de marque employeur à l’Université de Versailles et à l’ESG.

