TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo CruiseMaG  
Recherche avancée

Alpine (F1) dévoile sa livrée 2026 à bord du MSC World Europa

Mise en lumière du savoir-faire industriel français


BWT Alpine Formula One Team a choisi un décor inédit pour présenter la monoplace 2026 de l’écurie française : le MSC World Europa, amarré à Barcelone.


Rédigé par le Lundi 26 Janvier 2026

Construit à Saint-Nazaire par Chantiers de l’Atlantique, le MSC World Europa - comme Alpine dont l’usine est implantée à Dieppe - incarne le savoir-faire industriel français mis en avant par les deux partenaires @MSC
Construit à Saint-Nazaire par Chantiers de l’Atlantique, le MSC World Europa - comme Alpine dont l’usine est implantée à Dieppe - incarne le savoir-faire industriel français mis en avant par les deux partenaires @MSC
Aer Lingus
C’est une première en Formule 1®. BWT Alpine Formula One Team a dévoilé vendredi 23 janvier les couleurs de sa monoplace A526 à bord d’un navire de croisière, lors d’un événement organisé sur le MSC World Europa, alors qu’il faisait escale au nouveau terminal de la compagnie à Barcelone.

L’événement a réuni les pilotes Pierre Gasly et Franco Colapinto, Flavio Briatore, conseiller exécutif d’Alpine, ainsi que Pierfrancesco Vago, président exécutif de MSC Croisières, devant un parterre d’invités internationaux.

MSC World Europa : une vitrine industrielle

Autres articles
Construit à Saint-Nazaire par les Chantiers de l’Atlantique, le MSC World Europa comme Alpine dont l’usine est implantée à Dieppe - incarne le savoir-faire industriel français mis en avant par les deux partenaires.

Le navire a par ailleurs été exploité en Bio-GNL durant l’événement, en cohérence avec la nouvelle réglementation F1 de 2026, qui verra les monoplaces rouler avec des carburants de synthèse.

« Notre partenariat avec Alpine repose sur des valeurs communes d’innovation et sur un engagement partagé vers la neutralité carbone », a souligné Pierfrancesco Vago.


Mise en avant de la politique environnementale

Lors de l’événement, les invités ont pu déguster l’eau minéralisée BWT, fraîchement filtrée et minéralisée directement à bord grâce à une technologie de purification de pointe développée par BWT.

Le déploiement progressif de cette eau, AQUA by MSC, à l’échelle de l’ensemble de la flotte permettra d’éliminer en moyenne plus de 4 millions de bouteilles en plastique chaque mois. D’ici 2026, cela représentera une réduction annuelle moyenne de plus de 49 millions de bouteilles en plastique à usage unique sur l’ensemble de la flotte.

La cérémonie s’est déroulée dans le Panorama Lounge, tandis que les invités découvraient les installations du navire, ses restaurants et ses espaces emblématiques. La monoplace A526 restera exposée à bord lors des prochaines escales.

Lu 176 fois

Tags : croisieres, msc
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand news CruiseMaG

Et si la fidélité devenait votre meilleur argument de vente ?

Et si la fidélité devenait votre meilleur argument de vente ?
On a tous une carte de fidélité dans la poche : supermarchés, cafés, boutiques… Alors pourquoi pas...
Dernière heure

Philippe Quillien : un expert du voyage d'affaires prend la tête de Teldar Travel France & Benelux

Alpine (F1) dévoile sa livrée 2026 à bord du MSC World Europa

Boomerang voyages : Christophe Buvot rejoint NG Travel au poste de directeur commercial

Qatar Tourism a accueilli plus de 5 millions de visiteurs en 2025

Tout savoir sur le nouveau programme de fidélité de Vueling !

Brand News

2026 : une année de structuration, d’engagement et de projection pour Assurever

2026 : une année de structuration, d’engagement et de projection pour Assurever
L’année 2026 s’ouvre sous le signe de la structuration et de l’élan pour Assurever. Après plusieurs...
Les annonces

TANGANYIKA EXPEDITIONS - Technico-commercial groupes H/F - CDD - (Antony (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CROISIEUROPE - Assistant Administratif de Production Touristique (F/H) - CDD - (Strasbourg (67))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

MSC CROISIERES - Commercial CSE, collectivités et associations H/F - CDI - (Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

RIU Hotels & Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

RIU Hotels &amp; Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée
Distribution

Distribution

TourCom confirme ses ambitions européennes

TourCom confirme ses ambitions européennes
Partez en France

Partez en France

La Corse autrement : faites découvrir l’île de Beauté avec les circuits d’Ollandini Voyages !

La Corse autrement : faites découvrir l’île de Beauté avec les circuits d’Ollandini Voyages !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Qatar Tourism a accueilli plus de 5 millions de visiteurs en 2025

Qatar Tourism a accueilli plus de 5 millions de visiteurs en 2025
Production

Production

Hiver 2026 : l'Égypte s'envole, les États-Unis boudés par les Français

Hiver 2026 : l'Égypte s'envole, les États-Unis boudés par les Français
AirMaG

AirMaG

Tout savoir sur le nouveau programme de fidélité de Vueling !

Tout savoir sur le nouveau programme de fidélité de Vueling !
Transport

Transport

OUIGO se renforce sur la région Grand Est vers Paris et Marseille

OUIGO se renforce sur la région Grand Est vers Paris et Marseille
La Travel Tech

La Travel Tech

Civitatis présente son nouveau compagnon de voyage intelligent

Civitatis présente son nouveau compagnon de voyage intelligent
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

TMR dévoile les dates de son 51e tour du monde

TMR dévoile les dates de son 51e tour du monde
HotelMaG

Hébergement

B&B HOTELS mise sur l’Alsace et rouvre un hôtel à Brumath

B&amp;B HOTELS mise sur l’Alsace et rouvre un hôtel à Brumath
Futuroscopie

Futuroscopie

Les musées ont-ils un avenir et lequel ? [ABO]

Les musées ont-ils un avenir et lequel ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Clef Verte dépasse les 3 000 établissements labellisés

Clef Verte dépasse les 3 000 établissements labellisés
CruiseMaG

CruiseMaG

Alpine (F1) dévoile sa livrée 2026 à bord du MSC World Europa

Alpine (F1) dévoile sa livrée 2026 à bord du MSC World Europa
TravelJobs

Emploi & Formation

Transilien SNCF Voyageurs prévoit 600 recrutements en Île-de-France en 2026

Transilien SNCF Voyageurs prévoit 600 recrutements en Île-de-France en 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Philippe Quillien : un expert du voyage d'affaires prend la tête de Teldar Travel France & Benelux

Philippe Quillien : un expert du voyage d'affaires prend la tête de Teldar Travel France &amp; Benelux
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias