Alpine (F1) dévoile sa livrée 2026 à bord du MSC World Europa

Lors de l’événement, les invités ont pu déguster l’eau minéralisée BWT, fraîchement filtrée et minéralisée directement à bord grâce à une technologie de purification de pointe développée par BWT.



Le déploiement progressif de cette eau, AQUA by MSC, à l’échelle de l’ensemble de la flotte permettra d’éliminer en moyenne plus de 4 millions de bouteilles en plastique chaque mois. D’ici 2026, cela représentera une réduction annuelle moyenne de plus de 49 millions de bouteilles en plastique à usage unique sur l’ensemble de la flotte.



La cérémonie s’est déroulée dans le Panorama Lounge, tandis que les invités découvraient les installations du navire, ses restaurants et ses espaces emblématiques. La monoplace A526 restera exposée à bord lors des prochaines escales.