Alpine (F1) dévoile sa livrée 2026 à bord du MSC World Europa

C’est une première en Formule 1®. BWT Alpine Formula One Team a dévoilé vendredi 23 janvier les couleurs de sa monoplace A526 à bord d’un navire de croisière, lors d’un événement organisé sur le MSC World Europa, alors qu’il faisait escale au nouveau terminal de la compagnie à Barcelone.
L’événement a réuni les pilotes Pierre Gasly et Franco Colapinto, Flavio Briatore, conseiller exécutif d’Alpine, ainsi que Pierfrancesco Vago, président exécutif de MSC Croisières, devant un parterre d’invités internationaux.
MSC World Europa : une vitrine industrielle
Construit à Saint-Nazaire par les Chantiers de l’Atlantique, le MSC World Europa comme Alpine dont l’usine est implantée à Dieppe - incarne le savoir-faire industriel français mis en avant par les deux partenaires.
Le navire a par ailleurs été exploité en Bio-GNL durant l’événement, en cohérence avec la nouvelle réglementation F1 de 2026, qui verra les monoplaces rouler avec des carburants de synthèse.
« Notre partenariat avec Alpine repose sur des valeurs communes d’innovation et sur un engagement partagé vers la neutralité carbone », a souligné Pierfrancesco Vago.
Mise en avant de la politique environnementale
Lors de l’événement, les invités ont pu déguster l’eau minéralisée BWT, fraîchement filtrée et minéralisée directement à bord grâce à une technologie de purification de pointe développée par BWT.
Le déploiement progressif de cette eau, AQUA by MSC, à l’échelle de l’ensemble de la flotte permettra d’éliminer en moyenne plus de 4 millions de bouteilles en plastique chaque mois. D’ici 2026, cela représentera une réduction annuelle moyenne de plus de 49 millions de bouteilles en plastique à usage unique sur l’ensemble de la flotte.
La cérémonie s’est déroulée dans le Panorama Lounge, tandis que les invités découvraient les installations du navire, ses restaurants et ses espaces emblématiques. La monoplace A526 restera exposée à bord lors des prochaines escales.
