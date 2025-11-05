Paris : une nouvelle direction à la tête de Maison Breguet

Nouveau propriétaire de Maison Breguet, 5 étoiles de l'est parisien, Esprit Seine vient d'annoncer des nominations stratégiques à la tête de cet établissement. Laurent Herpeux devient ainsi Directeur général et Thomas Landowski, Directeur adjoint
Fort de plus de trente ans d’expérience dans l’hôtellerie de luxe à Paris, Laurent Herpeux a déjà acquis une belle expertise dans la direction d’établissements hôteliers. Il a précédemment occupé le poste de Directeur général de l’Hôtel Royal Saint-Honoré, après avoir dirigé plusieurs établissements parisiens de renom, notamment le Royal Hôtel Champs-Élysées et l’Hôtel La Résidence du
Roy.
De son côté, Thomas Landowski connaît bien le groupe Esprit Seine où il a précédemment occupé plusieurs fonctions stratégiques. Il a notamment contribué au développement de l’activité dîners croisières (Capitaine Fracasse et Paris en Scène), puis à l’exploitation du restaurant Maison Jaune situé à Boulogne-Billancourt), dont il avait précédemment défini et mis en œuvre le concept.
Avec ces nominations, annonce un communiqué du groupe, Esprit Seine "affirme sa volonté de consolider son management opérationnel sur site afin d’accroître l’efficacité de ses performances hôtelières et de mettre son savoir-faire en restauration au service de l’ensemble de ses business units".
Maison Breguet : "Enrichir l'expérience client"
Située rue Breguet, dans le 11e arrondissement de Paris, à proximité de la Bastille et du Marais, Maison Breguet est un boutique-hôtel 5* de 50 chambres spacieuses "dans lesquelles on se sent comme chez soi", parmi lesquelles des suites "pour ceux qui rêvent d’espace". Et, des "chambres communicantes pour venir en famille".
Son ancien propriétaire, Foncière Concorde, la joint-venture des groupes Terrot et Galia, avait fait savoir, à l'été 2024, qu'il cédait Maison Breguet à Financiere M.P. Landowski (FMPL).
Foncière Concorde avait acquis l'immeuble en 2013, et, dans la foulée, avait créé ex-nihilo, aux côtés de son gestionnaire Terlia, un véritable lieu de vie haut de gamme, où cohabitaient le travail remarquable de nombreux artisans (ébénistes, ferronniers, parqueteurs) et le style du studio d’architecture anglais Sagrada, pour répondre aux attentes d’une clientèle de touristes et de Parisiens.
De son côté, lors de l'acquisition de Maison Breguet, Marie-Pierre Landowski, présidente de FMPL, faisait valoir : "Notre objectif est de préserver l'excellence en matière de service et d'hospitalité tout en introduisant des innovations et des améliorations pour b[enrichir l'expérience de nos clients". Elle assurait aussi : "Par cette opération, Financière M.P. Landowski confirme son statut sur le marché hôtelier parisien et démontre sa capacité opérationnelle et financière à faire des acquisitions significatives".
FMPL est une holding familiale, propriétaire et exploitante d’actifs dans diverses activités - dont un pôle Tourisme Fluvial (Esprit Seine opérant des activités de dîners croisières, de croisières événementielles et de restauration à quai à Paris) ainsi qu’un domaine viticole.
Le rachat de Maison Breguet confirmait que cette holding poursuivait son développement et sa diversification au travers de l’acquisition d’actifs hôteliers positionnés sur le segment "boutique hôtels" à Paris intra-muros afin de les exploiter sur le long terme dans une optique de valorisation patrimoniale.
