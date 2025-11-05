Stéphanie Cabassu nommée secrétaire générale de D-Edge

Stéphanie Cabassu est diplômée de KEDGE Business School et d'HEC Paris, elle cumule plus de 20 ans d’expérience dans la finance, la gouvernance et la transformation d’entreprises.



Débutant chez Eurosport, elle a su se créer par la suite une carrière internationale dans différents secteurs : pneumatiques (Pirelli), automobile (ByMyCar) et conseil (Happyfew).



En 2020, Stéphanie intègre Sephora en tant que directrice financière en Italie avant d’occuper le poste de directrice de la Transformation pour l’Europe où elle pilote des programmes d’envergure visant à centraliser et optimiser les modèles opérationnels.