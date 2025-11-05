Stéphanie Cabassu nommée secrétaire générale de D-Edge

Stéphanie Cabassu a été nommée secrétaire générale pour jouer un rôle central dans le déploiement de la feuille de route stratégique de l’entreprise autour de sa mission : simplifier l'hôtellerie.
Avec 500 collaborateurs et 17 000 clients dans le monde, D-Edge propose aux hôteliers une solution intégrée leur permettant de gérer, depuis un seul point d’accès, l’ensemble du parcours client : acquisition de trafic, distribution (CRS) et relation client (CRM).
« Nous sommes ravis d’accueillir Stéphanie au sein de notre Comité Exécutif. Son expérience éprouvée en transformation, sa vision stratégique et sa capacité à fédérer les équipes autour d’objectifs ambitieux et à déployer des modèles innovants seront essentielles pour accompagner notre développement et conforter notre position de leader en Europe et Asie des technologies hôtelières », déclare Pierre-Charles Grob, le CEO de D-EDGE.
Stéphanie Cabassu : son parcours
Stéphanie Cabassu est diplômée de KEDGE Business School et d'HEC Paris, elle cumule plus de 20 ans d’expérience dans la finance, la gouvernance et la transformation d’entreprises.
Débutant chez Eurosport, elle a su se créer par la suite une carrière internationale dans différents secteurs : pneumatiques (Pirelli), automobile (ByMyCar) et conseil (Happyfew).
En 2020, Stéphanie intègre Sephora en tant que directrice financière en Italie avant d’occuper le poste de directrice de la Transformation pour l’Europe où elle pilote des programmes d’envergure visant à centraliser et optimiser les modèles opérationnels.
