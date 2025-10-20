TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo LuxuryTravelMaG  
Recherche avancée

Veranda Resorts, l’élégance mauricienne d’une saison festive ensoleillée


Et si les fêtes prenaient des couleurs tropicales cette année ?
Sur l’île Maurice, les guirlandes se balancent au vent chaud, les chants de Noël résonnent au rythme du séga, et les lagons turquoise remplacent les paysages enneigés. Sous le soleil austral, la saison festive s’écrit autrement – entre traditions revisitées, hospitalité sincère et quiétude face à la mer.


Rédigé par ER Hospitality le Lundi 3 Novembre 2025

© Veranda Resorts
© Veranda Resorts
CroisiEurope
Du 20 décembre 2025 au 4 janvier 2026, Veranda Resorts invite ses hôtes à vivre la magie des fêtes dans ses boutiques hôtels, chacun révélant une facette intime et chaleureuse de l’art de vivre mauricien.

Un Noël sans neige, mais plein de lumière


À Maurice, décembre n’annonce ni givre ni grisaille. Il annonce la saison des flamboyants, les couchers de soleil dorés et le parfum de la vanille dans l’air. Ici, les décorations scintillent sous les palmiers, les familles se réunissent pieds nus dans le sable, et le Père Noël arrive parfois… en paddle.

Chez Veranda Resorts, la fête ne se vit pas à l’intérieur d’un salon mais à ciel ouvert, entre lagon et jardin tropical. Les hôtels se parent de guirlandes colorées, les musiciens accordent leurs tambours, et les tables se remplissent de mets créoles aux saveurs de fête.

Chaque hôtel cultive son ambiance propre : romantique à Grand Baie, bohème à Tamarin, conviviale à Palmar Beach, poétique à Paul et Virginie, ou insulaire à Pointe aux Biches. Mais tous partagent la même promesse — celle d’un Noël vibrant, sincère et profondément humain.
© Veranda Resorts
© Veranda Resorts

Quand la gastronomie devient célébration

À Maurice, partager un repas est un langage universel. Pendant la saison des fêtes, les Chefs de Veranda Resorts traduisent cette passion en un festival de goûts et de couleurs.
Les dîners s’ouvrent au coucher du soleil, quand le ciel prend des nuances de cuivre et de rose. Autour des buffets parfumés, les hôtes découvrent la richesse culinaire d’une île métissée : grillades de fruits de mer, currys de légumes, douceurs au coco et punchs fruités préparés à la minute.

Chaque table raconte une histoire : celle des pêcheurs, des traditions créoles, et de l’art de recevoir mauricien. Ici, la simplicité devient un luxe, et chaque saveur, une célébration. Les brunchs festifs du lendemain, les barbecues sur la plage ou les dîners sous les étoiles prolongent cette générosité gustative, transformant chaque repas en un moment de partage et de chaleur.
© Veranda Resorts
© Veranda Resorts

Le rythme des fêtes au cœur de l’île

La musique, à Maurice, est un état d’esprit. En décembre, elle s’invite partout : sur les terrasses, au bord des piscines, sur la plage. Chez Veranda Resorts, les soirées s’animent au son du séga, entre percussions envoûtantes et guitares rythmées.
Les enfants courent vers le Père Noël tandis que les parents lèvent leurs verres sous les lumières du jardin. La veille de Noël, les dîners se ponctuent de chansons créoles, et à minuit, les feux d’artifice se reflètent sur les lagons calmes.
Ces instants de joie collective traduisent l’âme du pays. À Maurice, les fêtes ne se consomment pas, elles se vivent. On danse, on rit, on chante – souvent sans prévoir, toujours avec sincérité.
© Veranda Resorts
© Veranda Resorts

L’expérience mauricienne : entre mer, culture et émotions

Au-delà des célébrations, Veranda Resorts offre un lien tangible avec la vie mauricienne. Les visiteurs sont invités à vivre comme les locaux : participer à un atelier de cuisine créole, apprendre quelques mots en créole mauricien, visiter un marché d’artisans ou naviguer en catamaran à la découverte des îlots.
Pour les familles, les hôtels proposent un programme festif dédié : ateliers créatifs, décorations de biscuits, soirées cinéma sous les étoiles, et jeux de plage.
Les couples, eux, profitent d’un moment suspendu – un massage au coucher du soleil, un dîner romantique sur le sable ou une croisière privée au large.

Loin des clichés touristiques, chaque activité reflète l’essence du pays : une culture où l’hospitalité et la convivialité font partie de la vie quotidienne.
© Veranda Resorts
© Veranda Resorts

Un nouvel an sous les étoiles

Le 31 décembre, l’île entière vibre d’une énergie unique. Les feux d’artifice se déploient au-dessus des lagons, les rires éclatent dans la nuit et les pas de danse s’impriment dans le sable encore chaud.
Chez Veranda Resorts, la Saint-Sylvestre se célèbre dans une élégance décontractée : dîners de gala, musiques live et ambiance festive jusqu’à l’aube.
Lorsque le compte à rebours commence, les verres se lèvent face à l’océan, un vent doux souffle sur la plage et 2026 s’ouvre sous un ciel parsemé d’étoiles.
Ce n’est pas seulement un changement d’année – c’est une célébration du moment présent, vécue à la mauricienne : intense, joyeuse et lumineuse.
© Veranda Resorts
© Veranda Resorts

Cinq adresses, cinq atmosphères

Chacun des cinq hôtels Veranda raconte sa propre histoire :

Veranda Grand Baie : une élégance tropicale autour du bar signature La Crique et du restaurant de plage Lazy Lobster.
Veranda Palmar Beach : des journées rythmées par les jeux d’enfants, les spectacles au coucher du soleil et les douceurs locales.
Veranda Tamarin : une adresse vibrante au pied de la montagne du Rempart, où la musique, le surf et les feux d’artifice se mêlent à la fête.
Veranda Pointe aux Biches : un refuge pieds nus au charme artisanal, où un marché tropical et des délices mauriciens ponctuent les soirées.
Veranda Paul et Virginie : un havre romantique réservé aux adultes, entre cocktails au crépuscule et dîner de gala en bord de mer.

Chaque lieu offre une vision singulière de la même promesse : celle d’un Noël sincère, simple et lumineux, porté par la générosité mauricienne.
© Veranda Resorts
© Veranda Resorts

L’esprit Veranda : chaleur, authenticité et partage

© Veranda Resorts
© Veranda Resorts
Chez Veranda Resorts, la fête n’est jamais un spectacle figé, mais une succession de moments vrais. Un sourire échangé, une chanson improvisée, un repas partagé sous les étoiles — autant d’instants qui deviennent souvenirs.
L’hospitalité, ici, ne se raconte pas. Elle se vit, au contact des équipes, dans la douceur d’un accueil, dans la spontanéité d’une attention.
C’est sans doute ce qui rend Noël à Maurice si particulier : une chaleur qui ne vient pas seulement du soleil, mais des gens.

Cette année, et si vous offriez à vos proches un Noël différent ?
Sous les palmiers, les fêtes prennent un parfum d’aventure et de sérénité. Loin du froid et de la routine, l’île Maurice offre un décor où chaque instant devient une célébration de la vie.
Chez Veranda Resorts, les rires, les couleurs et la mer composent la plus belle des cartes de vœux : un Noël sur sable blanc, empreint d’émotions et de lumière.

Contactez-nous

Veranda Resorts, l’élégance mauricienne d’une saison festive ensoleillée
Téléphone :
Maurice : +230 260 5101
France : +33 1 85 73 62 00
Royaume-Uni : +44 2070 48 20 32

Email : booking@veranda-resorts.com
Site web : veranda-resorts.com

facebook instagramyoutube


Lu 232 fois

Tags : Veranda Resorts
Notez

Brand news LuxuryTravelMaG

Veranda Resorts, l’élégance mauricienne d’une saison festive ensoleillée

Veranda Resorts, l’élégance mauricienne d’une saison festive ensoleillée
Et si les fêtes prenaient des couleurs tropicales cette année ? Sur l’île Maurice, les guirlandes...
Dernière heure

Le tourisme institutionnel violemment secoué par une crise de financement ! [ABO]

Comment faire connaître sa marque sur TikTok ? [ABO]

Exploris en liquidation : devez-vous rembourser les acomptes clients ? [ABO]

Prompt pour éviter l'uniformisation ? Partez !

Activités, visites : avec Vizitoo, CNEWYORK déploie son offre à l’international

Brand News

Fin d’année 2025 : Assurever reste dynamique et engagé malgré un marché du voyage en ralentissement

Fin d’année 2025 : Assurever reste dynamique et engagé malgré un marché du voyage en ralentissement
Alors que l’année touche à sa fin et que le marché du voyage marque le pas en France, Assurever...
Les annonces

LE GROUPE SALAUN - Conseiller voyages H/F - CDI - (Dieppe (76))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Responsable d'agence H/F - CDI - (Montesson (78))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Villiers en Bière (77))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Bahia Principe 2025 : Nature, Culture et Émotion

Bahia Principe 2025 : Nature, Culture et Émotion

Mānava Premium : Air Tahiti Nui fait évoluer sa classe Premium Economy

Mānava Premium : Air Tahiti Nui fait évoluer sa classe Premium Economy
Distribution

Distribution

Activités, visites : avec Vizitoo, CNEWYORK déploie son offre à l’international

Activités, visites : avec Vizitoo, CNEWYORK déploie son offre à l’international
Partez en France

Partez en France

Décembre féérique : 20 fêtes et marchés de Noël incontournables en France

Décembre féérique : 20 fêtes et marchés de Noël incontournables en France
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Matari’i i ni’a 2025

Matari’i i ni’a 2025
Production

Production

15 ans de Déclic Évasion : quand l’humain rencontre le digital (Vidéo)

15 ans de Déclic Évasion : quand l’humain rencontre le digital (Vidéo)
AirMaG

AirMaG

Rail Europe et Resaneo proposent le Swiss Travel Pass, pour visiter la Suisse en liberté

Rail Europe et Resaneo proposent le Swiss Travel Pass, pour visiter la Suisse en liberté
Transport

Transport

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Provence Travel Innovation lance son 8e appel à candidatures

Provence Travel Innovation lance son 8e appel à candidatures
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Veranda Resorts, l’élégance mauricienne d’une saison festive ensoleillée

Veranda Resorts, l’élégance mauricienne d’une saison festive ensoleillée
HotelMaG

Hébergement

Campanile déploie son concept "NATURE" dans 4 nouveaux établissements

Campanile déploie son concept "NATURE" dans 4 nouveaux établissements
Futuroscopie

Futuroscopie

Entre citrouilles et chrysanthèmes, le business touristique de la mort [ABO]

Entre citrouilles et chrysanthèmes, le business touristique de la mort [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos renouvelle sa certification B Corp

Evaneos renouvelle sa certification B Corp
CruiseMaG

CruiseMaG

Les Antilles en musique avec MSC Virtuosa dès décembre 2025

Les Antilles en musique avec MSC Virtuosa dès décembre 2025
TravelJobs

Emploi & Formation

GROUPE SALAÜN

GROUPE SALAÜN
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Singapour dévoile sa feuille de route pour devenir la "World’s Best MICE City"

Singapour dévoile sa feuille de route pour devenir la "World’s Best MICE City"
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias