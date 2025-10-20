Veranda Resorts, l’élégance mauricienne d’une saison festive ensoleillée

Du 20 décembre 2025 au 4 janvier 2026, Veranda Resorts invite ses hôtes à vivre la magie des fêtes dans ses boutiques hôtels, chacun révélant une facette intime et chaleureuse de l’art de vivre mauricien.
À Maurice, décembre n’annonce ni givre ni grisaille. Il annonce la saison des flamboyants, les couchers de soleil dorés et le parfum de la vanille dans l’air. Ici, les décorations scintillent sous les palmiers, les familles se réunissent pieds nus dans le sable, et le Père Noël arrive parfois… en paddle.
Un Noël sans neige, mais plein de lumière
Chez Veranda Resorts, la fête ne se vit pas à l’intérieur d’un salon mais à ciel ouvert, entre lagon et jardin tropical. Les hôtels se parent de guirlandes colorées, les musiciens accordent leurs tambours, et les tables se remplissent de mets créoles aux saveurs de fête.
Chaque hôtel cultive son ambiance propre : romantique à Grand Baie, bohème à Tamarin, conviviale à Palmar Beach, poétique à Paul et Virginie, ou insulaire à Pointe aux Biches. Mais tous partagent la même promesse — celle d’un Noël vibrant, sincère et profondément humain.
Quand la gastronomie devient célébration
À Maurice, partager un repas est un langage universel. Pendant la saison des fêtes, les Chefs de Veranda Resorts traduisent cette passion en un festival de goûts et de couleurs.
Les dîners s’ouvrent au coucher du soleil, quand le ciel prend des nuances de cuivre et de rose. Autour des buffets parfumés, les hôtes découvrent la richesse culinaire d’une île métissée : grillades de fruits de mer, currys de légumes, douceurs au coco et punchs fruités préparés à la minute.
Chaque table raconte une histoire : celle des pêcheurs, des traditions créoles, et de l’art de recevoir mauricien. Ici, la simplicité devient un luxe, et chaque saveur, une célébration. Les brunchs festifs du lendemain, les barbecues sur la plage ou les dîners sous les étoiles prolongent cette générosité gustative, transformant chaque repas en un moment de partage et de chaleur.
Le rythme des fêtes au cœur de l’île
La musique, à Maurice, est un état d’esprit. En décembre, elle s’invite partout : sur les terrasses, au bord des piscines, sur la plage. Chez Veranda Resorts, les soirées s’animent au son du séga, entre percussions envoûtantes et guitares rythmées.
Les enfants courent vers le Père Noël tandis que les parents lèvent leurs verres sous les lumières du jardin. La veille de Noël, les dîners se ponctuent de chansons créoles, et à minuit, les feux d’artifice se reflètent sur les lagons calmes.
Ces instants de joie collective traduisent l’âme du pays. À Maurice, les fêtes ne se consomment pas, elles se vivent. On danse, on rit, on chante – souvent sans prévoir, toujours avec sincérité.
L’expérience mauricienne : entre mer, culture et émotions
Au-delà des célébrations, Veranda Resorts offre un lien tangible avec la vie mauricienne. Les visiteurs sont invités à vivre comme les locaux : participer à un atelier de cuisine créole, apprendre quelques mots en créole mauricien, visiter un marché d’artisans ou naviguer en catamaran à la découverte des îlots.
Pour les familles, les hôtels proposent un programme festif dédié : ateliers créatifs, décorations de biscuits, soirées cinéma sous les étoiles, et jeux de plage.
Les couples, eux, profitent d’un moment suspendu – un massage au coucher du soleil, un dîner romantique sur le sable ou une croisière privée au large.
Loin des clichés touristiques, chaque activité reflète l’essence du pays : une culture où l’hospitalité et la convivialité font partie de la vie quotidienne.
Un nouvel an sous les étoiles
Le 31 décembre, l’île entière vibre d’une énergie unique. Les feux d’artifice se déploient au-dessus des lagons, les rires éclatent dans la nuit et les pas de danse s’impriment dans le sable encore chaud.
Chez Veranda Resorts, la Saint-Sylvestre se célèbre dans une élégance décontractée : dîners de gala, musiques live et ambiance festive jusqu’à l’aube.
Lorsque le compte à rebours commence, les verres se lèvent face à l’océan, un vent doux souffle sur la plage et 2026 s’ouvre sous un ciel parsemé d’étoiles.
Ce n’est pas seulement un changement d’année – c’est une célébration du moment présent, vécue à la mauricienne : intense, joyeuse et lumineuse.
Cinq adresses, cinq atmosphères
Chacun des cinq hôtels Veranda raconte sa propre histoire :
• Veranda Grand Baie : une élégance tropicale autour du bar signature La Crique et du restaurant de plage Lazy Lobster.
• Veranda Palmar Beach : des journées rythmées par les jeux d’enfants, les spectacles au coucher du soleil et les douceurs locales.
• Veranda Tamarin : une adresse vibrante au pied de la montagne du Rempart, où la musique, le surf et les feux d’artifice se mêlent à la fête.
• Veranda Pointe aux Biches : un refuge pieds nus au charme artisanal, où un marché tropical et des délices mauriciens ponctuent les soirées.
• Veranda Paul et Virginie : un havre romantique réservé aux adultes, entre cocktails au crépuscule et dîner de gala en bord de mer.
Chaque lieu offre une vision singulière de la même promesse : celle d’un Noël sincère, simple et lumineux, porté par la générosité mauricienne.
L’esprit Veranda : chaleur, authenticité et partage
Chez Veranda Resorts, la fête n’est jamais un spectacle figé, mais une succession de moments vrais. Un sourire échangé, une chanson improvisée, un repas partagé sous les étoiles — autant d’instants qui deviennent souvenirs.
L’hospitalité, ici, ne se raconte pas. Elle se vit, au contact des équipes, dans la douceur d’un accueil, dans la spontanéité d’une attention.
C’est sans doute ce qui rend Noël à Maurice si particulier : une chaleur qui ne vient pas seulement du soleil, mais des gens.
Cette année, et si vous offriez à vos proches un Noël différent ?
Sous les palmiers, les fêtes prennent un parfum d’aventure et de sérénité. Loin du froid et de la routine, l’île Maurice offre un décor où chaque instant devient une célébration de la vie.
Chez Veranda Resorts, les rires, les couleurs et la mer composent la plus belle des cartes de vœux : un Noël sur sable blanc, empreint d’émotions et de lumière.
Contactez-nous
Téléphone :
Maurice : +230 260 5101
France : +33 1 85 73 62 00
Royaume-Uni : +44 2070 48 20 32
Email : booking@veranda-resorts.com
Site web : veranda-resorts.com
