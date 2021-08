Île Maurice : le groupe hôtelier VLH investit dans les séjours zéro carbone

Ainsi, le programme Now for tomorrow comprend cinq domaines d’actions : transition énergétique, économie circulaire, protection de la biodiversité, des communautés vivantes et intégrées, et développement inclusif.



En complément, à partir de janvier 2022, 100% des fruits et légumes, des fruits de mer, de la volaille et de la viande consommés dans l’ensemble des adresses hôtelières de VLH, Heritages Resorts et Veranda Resorts, proviendront de fermes et producteurs mauriciens, ou de partenaires régionaux situé dans l’océan Indien.



" Le groupe vise également le recyclage de 75% de ses déchets d’ici 2022, et ambitionne de développer une approche scientifique pour réduire le gaspillage alimentaire de ses hôtels, et ce, en s’engageant dans un projet pilote mené en collaboration avec le label The PLEDGE on Food Waste ", selon un communiqué.