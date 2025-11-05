TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e
Sagrada Família : la croix de la tour de Jésus-Christ entre en phase finale

La première partie de la croix a été installée, portant la tour à 162,91 mètres de hauteur


La Sagrada Família de Barcelone franchit une nouvelle étape dans son chantier. Le bras inférieur de la croix qui couronnera la tour de Jésus-Christ vient d’être installé.


Mercredi 5 Novembre 2025

Sagrada Família : le bras inferieur de la croix a été posé. ©DepositPhoto/alla_iatsun
Sagrada Família : le bras inferieur de la croix a été posé. ©DepositPhoto/alla_iatsun
Le chantier de la Sagrada Família franchit une nouvelle étape. Le bras inférieur de la croix qui couronnera la tour de Jésus-Christ vient d’être installé.

Ce bras d’une hauteur de 7,25 mètres et d’un poids de 24 tonnes, a été hissé à son emplacement définitif à 162,91 mètres de hauteur.

Arrivé sur le site en juillet dernier, l’élément avait été préparé sur une plateforme située au-dessus de la nef principale, à 54 mètres du sol, pour les finitions de vitrage et de pierre.

Sa structure présente une géométrie à double torsion, avec une base carrée qui évolue en forme octogonale.

L’extérieur est recouvert de céramique émaillée blanche et de verre, choisis pour leur brillance et leur résistance aux intempéries. Une fois achevée, la croix mesurera 17 mètres de haut et 13,5 mètres de large, soit l’équivalent d’un bâtiment de cinq étages.

Sagrada Família : vers l’achèvement de la tour centrale

L’installation du bras inférieur représente une étape majeure vers l’achèvement de la tour de Jésus-Christ, la plus haute du groupe central.

Son achèvement constituera un moment historique pour la Sagrada Família, qui s’apprête à célébrer en 2026 le centenaire de la mort d’Antoni Gaudí.

