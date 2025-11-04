Corse : le 5 étoiles A Mandria di Murtoli rejoint le réseau SLH

Small Luxury Hotels of the World™ (SLH), célèbre pour sa Collection d’hôtels indépendants au caractère affirmé, poursuit l'impressionnante dynamique de croissance observée en 2024 et confirmée début 2025 : 38 nouveaux établissements rejoignent sa Collection au troisième trimestre 2025.
"Des paysages sauvages de LILLØY Lindenberg, havre insulaire privé en Norvège, aux sommets de Hotel Saltus dans les Dolomites italiennes, sans oublier les golfs d’exception à Dunluce Lodge en Irlande et Seaton House à St Andrews, en Écosse, la collection SLH ne cesse d’inspirer les voyageurs en quête d’expériences raffinées et singulières", se félicite SLH dans un communiqué.
Ces nouvelles adresses portent à 87, le nombre de nouveaux membres depuis le début de l’année. Rien de surprenant à cela : « La demande pour des expériences de luxe authentiques et intimistes ne cesse de croître », expliquait voici peu Richard Hyde, PDG de SLH.
Parmi les nouveaux arrivants, une seule adresse se trouve en France : il s'agit de A Mandria di Murtoli, un Boutique-hôtel 5 étoiles, surplombant la vallée de l’Ortolo, à Sartène, en Corse.
Ce "refuge enchanteur (...) lové au centre d’un écrin naturel d’oliviers et d’agrumes (...) à l'allure d’un petit village toscan vous invite à savourer l’art de vivre méditerranéen au cœur de la nature", indique le site internet de A Mandria di Murtoli. Cet établissement est le dernier-né de la famille Murtoli.
L'arrivée d'une seule nouvelle adresse en France où SLH a actuellement une quarantaine d’hôtels dont 7 à Paris et 25 sur la Côte d’Azur, n'est pas sans surprendre. En effet, en mai 2024, dans une interview à TourMag, Richard Hyde annonçait "rechercher maintenant des hôtels à Bordeaux, nous aimerions bien en avoir à Marseille et à Lyon, c'est à dire dans les grandes villes françaises. Nous adorerions aussi être davantage présents dans les Alpes, et en Bretagne".
L'arrivée d'une seule nouvelle adresse en France où SLH a actuellement une quarantaine d’hôtels dont 7 à Paris et 25 sur la Côte d’Azur, n'est pas sans surprendre. En effet, en mai 2024, dans une interview à TourMag, Richard Hyde annonçait "rechercher maintenant des hôtels à Bordeaux, nous aimerions bien en avoir à Marseille et à Lyon, c'est à dire dans les grandes villes françaises. Nous adorerions aussi être davantage présents dans les Alpes, et en Bretagne".
SLH : un réseau mondial de plus de 650 hôtels
Richard Hyde, PDG de Small Luxury Hotels of the World (© SLH)
Small Luxury Hotels of the World (SLH) est un réseau mondial de plus de 650 hôtels de luxe répartis dans plus de 90 pays à travers le monde.
C'est une Collection diversifiée d'établissements luxueux de taille assez modeste, mais à l'esprit unique. En effet, tous sont indépendants, et beaucoup appartiennent à la même famille depuis des générations.
Née en 1991, cette Collection comprend aussi bien des hôtels au design avant-gardiste que des sanctuaires en plein centre-ville, des manoirs historiques à la campagne et des îles privées loin de tout.
Bien que tous différents, les hôtels SLH ont en commun le même souci d'offrir un séjour original, authentique, dans un cadre intimiste et un service personnalisé d'exception.
SLH intègre 25 nouveaux hôtels au premier trimestre 2025
