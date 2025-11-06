TourMaG - Comme pour l'autocar, il vous a fallu découvrir un nouvel univers ?



Grégoire Inglard : Je fais en sorte d’aller les voir chaque semaine les collaborateurs des agences, même si ce n’est que pour quelques minutes. Je découvre encore le métier d’agent de voyage, que je n’ai jamais exercé.



Je prends le temps de discuter, d’écouter, et de comprendre leur quotidien, leurs besoins et leurs interactions avec les clients.



Je leur dis souvent qu’ils ont une chance incroyable, car ils réalisent des voyages extraordinaires. Depuis mon arrivée, certains collaborateurs ont pu partir à l'Ile Maurice, en Polynésie ou encore en Arabie Saoudite.



TourMaG - Dans vos anciennes fonctions vous portiez une attention particulière à la relation client. Allez-vous faire aussi évoluer vos agences sur ces aspects ?



Grégoire Inglard : En effet, l'un de nos chantiers concerne l'expérience client. L'une de nos premières actions a été de rénover toutes nos agences. Elles étaient vieillissantes.



L’un des grands enjeux, c’est en effet de rajeunir ou, du moins, de renouveler la clientèle, et de la fidéliser. Nous constatons déjà une évolution positive : de plus en plus de jeunes choisissent nos services.



J’ai constaté aussi que les devis transmis aux clients, qu’ils proviennent de nos agences ou des tours opérateurs, n’étaient pas toujours très attractifs ni faciles à lire. Je veux travailler aussi là-dessus, trouver des outils qui permettent de rendre plus lisible les devis, sans faire perdre de temps aux équipes.



Enfin, nous travaillons sur le site internet et sa version mobile, pour que notre production puisse être revendu directement en ligne. Aujourd'hui ce n'est pas le cas.



Pour résumer, nos principaux axes de travail concernent la proximité managériale, qui manquait jusqu’ici, la meilleure coordination entre les équipes, et surtout, l’amélioration continue de l’expérience client.



TourMaG - Les agences vendent la production mais elles vendent aussi les tour-opérateurs classiques ?



Grégoire Inglard : Tout à fait. Certaines pratiques avaient été arrêtées notamment la vente de voyages à la carte. Nous avons relancé cette activité afin de redonner de l’intérêt au travail quotidien des conseillers et d’élargir notre offre aux clients.