Madagascar Airlines étend son partenariat avec APG

APG renforce son partenariat avec Madagascar Airlines.
APG agit désormais comme représentant général (GSA) de la compagnie nationale malgache sur seize nouveaux marchés internationaux : Belgique, Luxembourg, Canada, Allemagne, Japon, Kenya, Pays-Bas, Norvège, Roumanie, Moldavie, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Royaume-Uni et États-Unis.
Selon Sandrine de Saint Sauveur, Présidente et CEO d’APG Inc. cet accord vise à optimiser la présence et les ventes de Madagascar Airlines sur ces marchés grâce à l’expertise commerciale et marketing du réseau APG.
Madagascar Airlines : un renforcement de la présence commerciale internationale
Mahery Andriamamonjy, Directeur Général par intérim de Madagascar Airlines, souligne que cette collaboration renforcée « permet de développer la présence internationale de la compagnie et d’animer efficacement ses marchés stratégiques ».
