Nemea vend ses villages vacances et accélère sur les résidences urbaines

Actionnaire majoritaire, Pascal Recorbet s’appuie sur des partenaires financiers tels que BNP Paribas, le Crédit Agricole et la Banque Populaire via Ouest Croissance.



Tous adhèrent à la stratégie de recentrage : "ils nous encouragent aussi à devenir de véritables "pure players" de l’urbain pour éviter de trop nous diversifier. "



Le groupe affiche un plan de marche ambitieux : ouvrir une dizaine de résidences par an et atteindre d'ici 5 ans, un chiffre d'affaires compris entre 80 et 85 millions d'euros.



Aujourd’hui, le "nouveau Nemea" pèse environ 70 millions d’euros et compte 59 résidences, dont 18 résidences hôtelières et 41 résidences étudiantes.



Ce recentrage s’accompagne d'un plan articulée autour de six axes majeurs, allant de la rénovation du parc existant à la digitalisation du parcours client, en passant par la montée en gamme et l’ouverture à l’international.



"Nous n’ouvrirons désormais que des établissements classés 4 étoiles minimum, ce qui nous permet d’être présents dans des stations de grande envergure à fort potentiel business." , détaille Pascal Recorbet.



Nemea souhaite également développer sa marque Appart’Hotel & Suites, avec un positionnement haut de gamme et dont le premier établissement a été ouvert en 2022 à Nice. Parallèlement, 9 établissements seront rénovés en 2026, ainsi que 7 résidences étudiantes et 2 résidences hôtelières.



Autre objectif : sortir des frontières de l'hexagone. " À terme, ce modèle sera étendu à d’autres destinations européennes : plusieurs dossiers sont déjà bien avancés. Ce recentrage doit justement nous permettre de développer des projets plus ambitieux et parfois plus complexes à l’étranger, principalement en Europe," souligne le président.



Côté digitalisation, l'entreprise souhaite répondre aux attentes de la clientèle en développant "une disponibilité 24h/24, une fluidité des services grâce à des bornes interactives et des possibilités de commandes à toute heure". Enfin, Nemea veut accélérer sur les résidences mixtes et le coliving qui permettent d’accueillir différentes typologies de publics.