Nemea vend ses villages vacances et accélère sur les résidences urbaines

Goélia va récupérer les 35 villages Vacances de Nemea


Nemea, le groupe fondé par Pascal Recorbet, cède sa branche tourisme à Goélia pour concentrer ses ressources sur l’hébergement urbain. Objectif : devenir un acteur de référence des appart’hôtels, du coliving et des résidences étudiantes.


Mercredi 5 Novembre 2025

Nemea se sépare de sa branche tourisme pour accélérer dans les résidences urbaines - Photo Nemea
Nemea se sépare de sa branche tourisme pour accélérer dans les résidences urbaines - Photo Nemea
Une page se tourne pour Nemea.

Historiquement tourné vers les résidences de vacances, le groupe fondé par Pascal Recorbet cède sa division tourisme à Goélia.

Cette activité, qui regroupait 35 établissements et près de 200 salariés, représentait 30% du chiffre d’affaires global du groupe.

Désormais, l'entreprise souhaite se concentrer sur l'habita urbains : hôtels, résidences hôtelières, résidences étudiantes, coliving et résidences mixtes. Une diversification initiée dès 2005 avec la création de Nemea Appart’Hôtel.

"Cette opération stratégique de spécialisation nous permet de concentrer davantage d’énergie et de moyens financiers sur le développement de nouveaux produits, y compris à l’international, dans un secteur urbain plus porteur économiquement.

Le segment urbain, en particulier l’appart’hôtel, progresse beaucoup plus vite, porté par une demande soutenue. Je reste convaincu que la spécialisation est essentielle : il faut exceller dans un domaine précis en y concentrant tous les moyens nécessaires, plutôt que de se disperser", explique à TourMaG, Pascal Recorbet, le Président du groupe.

Nemea : atteindre d'ici 5 ans 80 à 85 M€ de chiffre d'affaires

Actionnaire majoritaire, Pascal Recorbet s’appuie sur des partenaires financiers tels que BNP Paribas, le Crédit Agricole et la Banque Populaire via Ouest Croissance.

Tous adhèrent à la stratégie de recentrage : "ils nous encouragent aussi à devenir de véritables "pure players" de l’urbain pour éviter de trop nous diversifier. "

Le groupe affiche un plan de marche ambitieux : ouvrir une dizaine de résidences par an et atteindre d'ici 5 ans, un chiffre d'affaires compris entre 80 et 85 millions d'euros.

Aujourd’hui, le "nouveau Nemea" pèse environ 70 millions d’euros et compte 59 résidences, dont 18 résidences hôtelières et 41 résidences étudiantes.

Ce recentrage s’accompagne d'un plan articulée autour de six axes majeurs, allant de la rénovation du parc existant à la digitalisation du parcours client, en passant par la montée en gamme et l’ouverture à l’international.

"Nous n’ouvrirons désormais que des établissements classés 4 étoiles minimum, ce qui nous permet d’être présents dans des stations de grande envergure à fort potentiel business.", détaille Pascal Recorbet.

Nemea souhaite également développer sa marque Appart’Hotel & Suites, avec un positionnement haut de gamme et dont le premier établissement a été ouvert en 2022 à Nice. Parallèlement, 9 établissements seront rénovés en 2026, ainsi que 7 résidences étudiantes et 2 résidences hôtelières.

Autre objectif : sortir des frontières de l'hexagone. "À terme, ce modèle sera étendu à d’autres destinations européennes : plusieurs dossiers sont déjà bien avancés. Ce recentrage doit justement nous permettre de développer des projets plus ambitieux et parfois plus complexes à l’étranger, principalement en Europe," souligne le président.

Côté digitalisation, l'entreprise souhaite répondre aux attentes de la clientèle en développant "une disponibilité 24h/24, une fluidité des services grâce à des bornes interactives et des possibilités de commandes à toute heure". Enfin, Nemea veut accélérer sur les résidences mixtes et le coliving qui permettent d’accueillir différentes typologies de publics.

Entre services haut de gamme et liberté d’usage

La résidence Nemea Appart'Hotel de Biarritz - photo Nemea
La résidence Nemea Appart'Hotel de Biarritz - photo Nemea
Sur les 4 dernières années, la marque Nemea Appart’Hotel a vu son chiffre d’affaires croître de 112%, tandis que celui de Nemea Appart’Etud a augmenté de 38%, précise Pascal Recorbet.

"Nos clients recherchent à la fois le confort hôtelier et la liberté d’un logement indépendant. Ils veulent pouvoir prendre le petit-déjeuner où ils le souhaitent, travailler dans un bureau mis à disposition, se détendre à la piscine avant de partir au travail ou se préparer un repas dans leur kitchenette.

L’appart’hôtel répond à ce besoin de souplesse et d’autonomie, tout en offrant les prestations d’un hôtel 4 étoiles : piscines, salles de sport, services de bien-être ou encore espaces de coworking.

C’est cette combinaison entre services haut de gamme et liberté d’usage qui explique le succès grandissant du concept."

Un secteur plus résistant aux crises

En privilégiant les produits d’hébergement à occupation continue,, le groupe entend aussi s’affranchir des variations saisonnières et des aléas liés au tourisme de loisir.

"Les résidences de coliving, de colocation, étudiantes ou les appart’hôtels répondent à des besoins essentiels et constants : un étudiant doit se loger, un professionnel en déplacement aussi.

Même en période de crise, comme pendant le Covid, les résidents sont restés car ils avaient besoin d’un lieu pour vivre et travailler."

Pour autant, Nemea ne dit pas complètement adieux au tourisme de loisirs. Pascal Recorbet rappelle que l'enseigne est présente à Biarritz ou Cannes, des destinations porteuses pour le tourisme d’affaires, les séminaires mais aussi pour des city break.

Céline Eymery
Lu 435 fois

Tags : goelia, nemea
