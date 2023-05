Les voyageurs d'affaires conquis par la proposition des appart hôtels

« Nous travaillons à développer de nouvelles solutions qui nous permettent de mieux contrôler notre distribution sur ce segment et maîtriser de bout en bout l'expérience client, de la réservation au questionnaire satisfaction en passant par le séjour.



Nous développons également, au sein de nos appart-hôtels, des offres correspondant davantage à la durée moyenne de séjour de la clientèle affaires »,

« Ce sera ainsi le cas dans le futur appart'hôtel Marseille Porte Bleue. Les professionnels et entreprises sont de plus en plus nombreux à choisir des appart'hôtels pour leur séjour ou l'organisation de réunion »

« Il y a une réelle appétence du marché pour les concepts de coliving, mêlant hébergement et espace de coworking

lieux de vie où nos clients peuvent partager de bons moments.

Chez Appart'City, la clientèle affaires représente 70% de l’activité et une moyenne de quatre nuits. C’est pourquoi l’opérateur a déclinéprécise le Directeur Marketing, Communication et Produit d'Appart'City.Au printemps 2023, les ambitions d'Appart'City s'articuleront notamment autour de laet de laau siège et dans ses 94 appart hôtels, afin de répondre aux enjeux stratégiques de performance, de croissance et de compétitivité.De son côté, Odalys mise sur l’équipement de ses établissements pour faire la différence et introduira progressivement, note James Galland , general manager chez Odalys City et Odalys Campus.Le groupe s’intéresse également au coworking et souhaite, poursuit James Galland. Nous avons fait évoluer nos établissements en faisant la part belle aux parties communes avec des lobbys complètement revus côté décoration. A côté d'appartements à l'ambiance apaisante et plus contemporaine, ces lobbys se sont transformés enLe segment n’a pas fini d’