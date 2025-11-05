COTAL France : des webinaires dédiés à l'offre de ses adhérents

COTAL France lance une série de webinaires dédiés à la valorisation des offres de ses adhérents auprès des professionnels du tourisme - Logo COTAL
COTAL France propose un nouveau format de formation : des webinaires dédiés à la valorisation des offres de ses adhérents auprès des professionnels du tourisme.
"Ces sessions, organisées à la demande des adhérents, visent à renforcer la visibilité des acteurs du tourisme latino-américain et à favoriser la diffusion d’informations qualifiées au sein du réseau", indique l'association dédiée à la promotion du tourisme en Amérique Latine et dans les Caraïbes dans un communiqué.
Première agence invitée pour ce nouveau rendez-vous digital : Quimbaya Latin America, fondée en 1987 à Bogotá par Claudia Terrade, bientôt rejointe par Jean Terrade.
"Aujourd’hui, le groupe réunit 11 entreprises locales animées par des équipes expérimentées, unies par une même passion pour la découverte authentique de l’Amérique latine", souligne COTAL France.
COTAL France : un premier webinaire le 13 novembre 2025
Lors du webinaire, l'agence réceptive présentera sa production 2026 : 22 circuits à départs garantis à travers toute l’Amérique latine, enrichis d’extensions personnalisables selon les envies des voyageurs.
Le rendez-vous est fixé au 13 novembre 2025 à 11h. Les professionnels du tourisme intéressés peuvent s’inscrire ici
