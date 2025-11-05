COTAL France : des webinaires dédiés à l'offre de ses adhérents

Ces sessions, organisées à la demande des adhérents, visent à renforcer la visibilité des acteurs du tourisme latino-américain et à favoriser la diffusion d’informations qualifiées au sein du réseau

Aujourd’hui, le groupe réunit 11 entreprises locales animées par des équipes expérimentées, unies par une même passion pour la découverte authentique de l’Amérique latine