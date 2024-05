Nouvelle saison d'E-learning de COTAL-France

Le programme de ce nouveau E-learning comprend, élaborés par les membres participants de l’association, tels que Air Europa, AAA DMC, INARA, les offices de tourisme du Belize, Brésil, Chili, Cuba, Los Cabos et Pérou, les hôtels World of Hyatt Inclusive Collection, la compagnie ferroviaire PeruRail et le loueur de camping-cars Holiday Rent.Destiné aux agents de voyage et aux étudiants des écoles de tourisme, cet E-learning leur permettra deet ambassadeurs de l’ Amérique Latine À la fin de la session, un bilan des points obtenus offrira aux participants. Selon leur taux de bonnes réponses, ils pourront atteindre différents niveaux d’expertise :« Expert » à partir de 70 %« Expert Gold » à partir de 85 %« Expert Platinum » à partir de 95 %En septembre, lors du salon IFTM , un tirage au sort sera organisé lors de l'événementpour récompenser les meilleurs résultats.Les prix, offerts par nos membres participants, incluent, des, des, et des