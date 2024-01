Cuba, destination à l'honneur du prochain workshop de la COTAL

En ce début d'année, l'association Cotal France regroupant des professionnels de l’Amérique Latine et de la Caraïbe en France, est en plein préparatifs à l'approche de son traditionnel workshop parisien.Dèsle 8 février 2024, l’association attend quelque 120 personnes, professionnels du tourisme et journalistes, au sein de l'Ambassade de Cuba à Paris, qui pourront aller à la rencontre de sesParmi eux, on retrouvera :: Argentine, Belize, Chili, Cuba, Los Cabos (Mexique) et Pérou: Air Europa, Air Transat, Copa Airlines, Delta Air Lines: Casas Nahbu, Inclusive Collection, part of World of Hyatt, Los Cauquenes Resort & Spa, Melia, Palladium, Sol y Luna, The Singular Hotels, Viva Wyndham: Altanueva, ILS Tours, Inara Travel, Quimbaya Tours, Sol Latino: Cruceros Australis, Delfin Amazon Cruises, Ponant: Flexible Autos, Holiday Rent Chile, PeruRail.À l’issue de l’événement, après tirage au sort, la compagnie aérienneaura le plaisir d’offrirà un professionnel du tourisme.