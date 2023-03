L'Amérique Latine vous donne rendez-vous le 18 avril à Paris

L’association française des professionnels du tourisme sur l’Amérique Latine (COTAL) organisera son workshop annuel avec un peu plus d’une vingtaine d’exposants.La COTAL donne rendez-vous aux professionnelsLe workshop sera suivi d’un cocktail dînatoire aux saveurs latinos. L’événement propose aux membres de l’association (Offices de Tourisme, hôteliers, DMCs, tour-opérateurs, croisiéristes, compagnies aériennes et loueurs de voitures et camping-cars) de rencontrer les professionnels du tourisme spécialistes de l’Amérique Latine et de la Caraïbe.dont les Offices de Tourisme de l’Argentine, du Belize, du Chili, du Pérou et de la République Dominicaine.Plusieurs chaînes hôtelières seront également de la soirée : Viva Wyndham, AM Resorts, Inclusive Collection, part of World of Hyatt et Las Majadas au Chili, ainsi que plusieurs réceptifs (Quimbaya Tours, Passion Brazil, TUCAYA, Chile Concept, Inara Travel, Tierra Latina et Eurotours), les croisières Australis et Hurtigruten, Flexible Autos, le tour operator Altanueva, ainsi que les compagnies aériennes LATAM, Delta Air Lines et Air Europa.