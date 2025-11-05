TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Voyamar : Alexia Dussopt nouvelle commerciale Sud-Ouest

Elle a exercé plusieurs années en tant qu'agent de voyages


Alexia Dussopt vient d'être nommée commerciale en charge de la région Sud-Ouest pour Voyamar et Travel Explorer.


Rédigé par le Jeudi 6 Novembre 2025

Alexia Dussopt nouvelle commerciale Sud-Ouest Voyamar et Travel Explorer - Photo Voyamar
Alexia Dussopt nouvelle commerciale Sud-Ouest Voyamar et Travel Explorer - Photo Voyamar
CroisiEurope
Voyamar vient d'annoncer l'arrivée d’Alexia Dussopt en tant que commerciale.

Elle aura la charge du secteur Sud-Ouest et représentera Voyamar et Travel Explorer. Son territoire est composé des départements suivants : Ariège (09), Aveyron (12), Cantal (15), Charente (16), Charente Maritime (17), Corrèze (19), Creuse (23), Dordogne (24), Haute-Garonne (31), Gers (32), Gironde (33), Landes (40), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Pyrénées Atlantiques (64), Hautes Pyrénées (65), Tarn (81), Tarn et Garonne (82), Haute-Vienne (87).

Auparavant, Alexia Dussopt a notamment occupé le poste d'agent de voyages pendant plusieurs années. Alexia est joignable au 06.33.43.15.29 / aldussopt@voyamar.fr


Lu 613 fois
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 5 Novembre 2025 - 07:36 Travel Evasion confirme son statut de spécialiste de l’Égypte

Lundi 3 Novembre 2025 - 14:32 Chypre et Albanie : Top of Travel renforce son offre estivale 2026

Dernière heure

COTAL France : des webinaires dédiés à l'offre de ses adhérents

JEAN-NOËL LEFEUVRE

DGAC : la hausse de la TSBA impacte "les prix, les coûts et la dynamique du trafic aérien"

Voyamar : Alexia Dussopt nouvelle commerciale Sud-Ouest

ECTAA : le Travel Distribution Summit se tiendra à Bruxelles en février 2026

Brand News

Fin d’année 2025 : Assurever reste dynamique et engagé malgré un marché du voyage en ralentissement

Fin d’année 2025 : Assurever reste dynamique et engagé malgré un marché du voyage en ralentissement
Alors que l’année touche à sa fin et que le marché du voyage marque le pas en France, Assurever...
Les annonces

VOYAGES D'EXCEPTION - Conseiller(ère) Voyages & Croisières H/F - (Paris 11e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TRAVELJOBS POUR UNE AGENCE DE VOYAGES DU CEDIV - 2 Conseillers voyages confirmés H/F - (Le Puy en Velay (63) et Castanet (31))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Conseiller voyages H/F - CDD - (Menton (06))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Bahia Principe 2025 : Nature, Culture et Émotion

Bahia Principe 2025 : Nature, Culture et Émotion

Mānava Premium : Air Tahiti Nui fait évoluer sa classe Premium Economy

Mānava Premium : Air Tahiti Nui fait évoluer sa classe Premium Economy
Distribution

Distribution

Nouvelle date pour la finale de la Travel Agents Cup 2025

Nouvelle date pour la finale de la Travel Agents Cup 2025
Partez en France

Partez en France

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

COTAL France : des webinaires dédiés à l'offre de ses adhérents

COTAL France : des webinaires dédiés à l'offre de ses adhérents
Production

Production

Voyamar : Alexia Dussopt nouvelle commerciale Sud-Ouest

Voyamar : Alexia Dussopt nouvelle commerciale Sud-Ouest
AirMaG

AirMaG

DGAC : la hausse de la TSBA impacte "les prix, les coûts et la dynamique du trafic aérien"

DGAC : la hausse de la TSBA impacte "les prix, les coûts et la dynamique du trafic aérien"
Transport

Transport

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?
La Travel Tech

La Travel Tech

ECTAA : le Travel Distribution Summit se tiendra à Bruxelles en février 2026

ECTAA : le Travel Distribution Summit se tiendra à Bruxelles en février 2026
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Paris : une nouvelle direction à la tête de Maison Breguet

Paris : une nouvelle direction à la tête de Maison Breguet
HotelMaG

Hébergement

L’Hôtel Ambassador de Nice rouvre ses portes

L’Hôtel Ambassador de Nice rouvre ses portes
Futuroscopie

Futuroscopie

Montagne : entre enchantement et désenchantement [ABO]

Montagne : entre enchantement et désenchantement [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos renouvelle sa certification B Corp

Evaneos renouvelle sa certification B Corp
CruiseMaG

CruiseMaG

Cunard dévoile 110 itinéraires pour sa saison 2027-2028

Cunard dévoile 110 itinéraires pour sa saison 2027-2028
TravelJobs

Emploi & Formation

GROUPE SALAÜN

GROUPE SALAÜN
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Nemea vend ses villages vacances et accélère sur les résidences urbaines

Nemea vend ses villages vacances et accélère sur les résidences urbaines
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias