Lionel Rabiet réélu Président des Entreprises du Voyage Ile-de-France

Lionel Rabiet a été élu président des Entreprises du Voyage Ile de France face à Michel Jean Richard (Parfums du Monde).
Melody Heimburger a été renouvelée dans ses fonctions de Vice Présidente tout comme Marc de Navacelle au poste de trésorier.
Lionel Rabiet, nouvellement réélu, a remercié le conseil pour sa confiance et a rendu hommage aux administrateurs sortants. Il décrit l'association comme une "famille" et vise à renforcer les liens entre les régions et le national.
Melody Heimburger a été renouvelée dans ses fonctions de Vice Présidente tout comme Marc de Navacelle au poste de trésorier.
Lionel Rabiet, nouvellement réélu, a remercié le conseil pour sa confiance et a rendu hommage aux administrateurs sortants. Il décrit l'association comme une "famille" et vise à renforcer les liens entre les régions et le national.
Voici les administrateurs élus :
Autres articles
-
Encadrement des travel planners : le ministre du tourisme interpelé par une question écrite [ABO]
-
Congrès des EDV à Disneyland Paris : découvrez le programme et le casting !
-
Salaires agences de voyages : faute d'accord, les NAO reportées à l'automne 2026
-
EDV Hauts-de-France Normandie : Jean-Luc Dufrenne réélu à la présidence
-
La CPME veut faire du tourisme un levier à 10% du PIB d’ici 2035
Axel Guidicelli (Ulysse) (nouveau)
Benjamin Leblic (Xanadu Voyages) (nouveau)
François-Xavier Camus (Pro Sky) (nouveau)
Geoffroy Laillie (Mondelios)
Ghislaine Homond (Flash Voyages)
Jerome Caro (Jg Tabbagh Travel Service) (nouveau)
Lionel Rabiet (Voyages d'Exception)
Marc de Navacelle (Carré Voyages)
Melody Heimburger (Lve Travel)
Michel Jean-Richard (Parfums du Monde)
Morgane Benhamou (Privileges Voyages) (nouveau)
Simon Robain (Tictactrip) (nouveau)
Tanja Duhamel (Alma Mundi) (nouveau)
Véronique Leiber (Sevhan (Peplum))
Benjamin Leblic (Xanadu Voyages) (nouveau)
François-Xavier Camus (Pro Sky) (nouveau)
Geoffroy Laillie (Mondelios)
Ghislaine Homond (Flash Voyages)
Jerome Caro (Jg Tabbagh Travel Service) (nouveau)
Lionel Rabiet (Voyages d'Exception)
Marc de Navacelle (Carré Voyages)
Melody Heimburger (Lve Travel)
Michel Jean-Richard (Parfums du Monde)
Morgane Benhamou (Privileges Voyages) (nouveau)
Simon Robain (Tictactrip) (nouveau)
Tanja Duhamel (Alma Mundi) (nouveau)
Véronique Leiber (Sevhan (Peplum))