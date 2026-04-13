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Lionel Rabiet réélu Président des Entreprises du Voyage Ile-de-France

Les élections ont eu lieu ce lundi 13 avril 2026


Lionel Rabiet a été réélu Président des Entreprises du Voyage Ile-de-France ce lundi 13 avril 2026. Melody Heimburger a été renouvelée dans ses fonctions de Vice Présidente tout comme Marc de Navacelle au poste de trésorier.


Rédigé par le Lundi 13 Avril 2026 à 15:31

Les administrateurs élus aux EDV Ile-de-France - Photo EDV
Les administrateurs élus aux EDV Ile-de-France - Photo EDV
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Lionel Rabiet a été élu président des Entreprises du Voyage Ile de France face à Michel Jean Richard (Parfums du Monde).

Melody Heimburger a été renouvelée dans ses fonctions de Vice Présidente tout comme Marc de Navacelle au poste de trésorier.

Lionel Rabiet, nouvellement réélu, a remercié le conseil pour sa confiance et a rendu hommage aux administrateurs sortants. Il décrit l'association comme une "famille" et vise à renforcer les liens entre les régions et le national.

Voici les administrateurs élus :

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Lionel Rabiet (Voyages d'Exception)
Marc de Navacelle (Carré Voyages)
Melody Heimburger (Lve Travel)
Michel Jean-Richard (Parfums du Monde)
Morgane Benhamou (Privileges Voyages) (nouveau)
Simon Robain (Tictactrip) (nouveau)
Tanja Duhamel (Alma Mundi) (nouveau)
Véronique Leiber (Sevhan (Peplum))

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Tags : edv
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